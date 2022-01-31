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تحقيق فضيحة حفلات الإغلاق يكشف عن ارتكاب "جونسون" أخطاء في القيادة

"جراي" خلصت إلى أنه ما كان يجب السماح بحصولها

خلص تقرير تحقيق داخلي عن فضيحة حفلات الإغلاق، التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية إلى وقوع أخطاء في القيادة وفي التقدير، في داونينج ستريت، بحسب ما أعلنت كبيرة الموظفين العامين سو جراي، اليوم (الاثنين).

وقالت "جراي" في التقرير الذي تسلّمه رئيس الوزراء بوريس جونسون صباحاً: "حصلت إخفاقات في القيادة، وفي التقدير من جانب أفرقاء عدة في داونينج ستريت، ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة، بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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تحقيق فضيحة حفلات الإغلاق يكشف عن ارتكاب "جونسون" أخطاء في القيادة
سبق

خلص تقرير تحقيق داخلي عن فضيحة حفلات الإغلاق، التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية إلى وقوع أخطاء في القيادة وفي التقدير، في داونينج ستريت، بحسب ما أعلنت كبيرة الموظفين العامين سو جراي، اليوم (الاثنين).

وقالت "جراي" في التقرير الذي تسلّمه رئيس الوزراء بوريس جونسون صباحاً: "حصلت إخفاقات في القيادة، وفي التقدير من جانب أفرقاء عدة في داونينج ستريت، ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة، بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها"، وفقاً لـ"فرانس 24".

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
06:47 PM

تحقيق فضيحة حفلات الإغلاق يكشف عن ارتكاب "جونسون" أخطاء في القيادة

"جراي" خلصت إلى أنه ما كان يجب السماح بحصولها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلص تقرير تحقيق داخلي عن فضيحة حفلات الإغلاق، التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية إلى وقوع أخطاء في القيادة وفي التقدير، في داونينج ستريت، بحسب ما أعلنت كبيرة الموظفين العامين سو جراي، اليوم (الاثنين).

وقالت "جراي" في التقرير الذي تسلّمه رئيس الوزراء بوريس جونسون صباحاً: "حصلت إخفاقات في القيادة، وفي التقدير من جانب أفرقاء عدة في داونينج ستريت، ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة، بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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