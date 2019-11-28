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"صحة جدة": مفترش الأرض ليس أحد منسوبينا على الإطلاق

ردًا على شائعة أنه بقي في الشارع بسبب رفض المدير مقابلته

أكد المتحدث الرسمي باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي، في تصريح لـ"سبق"، أنه لا صحة لما يشاع بخصوص وجود شخص يفترش الشارع الذي يقع بجانب مديرية الشؤون الصحية بحي بني مالك بسبب رفض مدير "صحة جدة" مقابلته.

وقال "الصحفي": لا صحة لهذا الخبر جملة وتفصيلاً، والشخص المذكور لا يعمل في "صحة جدة" على الإطلاق.

وأضاف: تحرص "صحة جدة" دائماً على الشفافية والرد بكل وضوح، ومن هذا المنطلق نحمل الصحيفة التي نشرت هذا الخبر "غير المسؤول"، المسؤولية لأن الخبر تضمن اتهامات باطلة ومغلوطة تطال "صحة جدة" ومنسوبيها.

وأردف المتحدث: كان الأولى بالموقع الإلكتروني التأكد وتحري صحة الخبر من الجهات المعنية بدلاً من السماح بنشره بشكل لا يستند إلى الحقائق ولا يؤدي إلا لإثارة البلبلة وإطلاق التهم جزافاً.

وتابع: تحتفظ "صحة جدة" بحقها الأدبي في نشر وتوضيح هذا الرد من قبل الصحيفة المعنية التي نشرت الخبر مع احتفاظنا بحقوقنا القانونية.

وكان مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أظهر شخصًا وقد افترش شارعًا قريبًا من مديرية الشؤون الصحية بجدة وأعاق حركة المرور لفترة من الوقت قبل ان تتدخل الجهات المعنية والمتواجدين لإبعاده عن الطريق.

صحة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة": مفترش الأرض ليس أحد منسوبينا على الإطلاق
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي، في تصريح لـ"سبق"، أنه لا صحة لما يشاع بخصوص وجود شخص يفترش الشارع الذي يقع بجانب مديرية الشؤون الصحية بحي بني مالك بسبب رفض مدير "صحة جدة" مقابلته.

وقال "الصحفي": لا صحة لهذا الخبر جملة وتفصيلاً، والشخص المذكور لا يعمل في "صحة جدة" على الإطلاق.

وأضاف: تحرص "صحة جدة" دائماً على الشفافية والرد بكل وضوح، ومن هذا المنطلق نحمل الصحيفة التي نشرت هذا الخبر "غير المسؤول"، المسؤولية لأن الخبر تضمن اتهامات باطلة ومغلوطة تطال "صحة جدة" ومنسوبيها.

وأردف المتحدث: كان الأولى بالموقع الإلكتروني التأكد وتحري صحة الخبر من الجهات المعنية بدلاً من السماح بنشره بشكل لا يستند إلى الحقائق ولا يؤدي إلا لإثارة البلبلة وإطلاق التهم جزافاً.

وتابع: تحتفظ "صحة جدة" بحقها الأدبي في نشر وتوضيح هذا الرد من قبل الصحيفة المعنية التي نشرت الخبر مع احتفاظنا بحقوقنا القانونية.

وكان مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أظهر شخصًا وقد افترش شارعًا قريبًا من مديرية الشؤون الصحية بجدة وأعاق حركة المرور لفترة من الوقت قبل ان تتدخل الجهات المعنية والمتواجدين لإبعاده عن الطريق.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:15 PM

"صحة جدة": مفترش الأرض ليس أحد منسوبينا على الإطلاق

ردًا على شائعة أنه بقي في الشارع بسبب رفض المدير مقابلته

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
1,302

أكد المتحدث الرسمي باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي، في تصريح لـ"سبق"، أنه لا صحة لما يشاع بخصوص وجود شخص يفترش الشارع الذي يقع بجانب مديرية الشؤون الصحية بحي بني مالك بسبب رفض مدير "صحة جدة" مقابلته.

وقال "الصحفي": لا صحة لهذا الخبر جملة وتفصيلاً، والشخص المذكور لا يعمل في "صحة جدة" على الإطلاق.

وأضاف: تحرص "صحة جدة" دائماً على الشفافية والرد بكل وضوح، ومن هذا المنطلق نحمل الصحيفة التي نشرت هذا الخبر "غير المسؤول"، المسؤولية لأن الخبر تضمن اتهامات باطلة ومغلوطة تطال "صحة جدة" ومنسوبيها.

وأردف المتحدث: كان الأولى بالموقع الإلكتروني التأكد وتحري صحة الخبر من الجهات المعنية بدلاً من السماح بنشره بشكل لا يستند إلى الحقائق ولا يؤدي إلا لإثارة البلبلة وإطلاق التهم جزافاً.

وتابع: تحتفظ "صحة جدة" بحقها الأدبي في نشر وتوضيح هذا الرد من قبل الصحيفة المعنية التي نشرت الخبر مع احتفاظنا بحقوقنا القانونية.

وكان مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أظهر شخصًا وقد افترش شارعًا قريبًا من مديرية الشؤون الصحية بجدة وأعاق حركة المرور لفترة من الوقت قبل ان تتدخل الجهات المعنية والمتواجدين لإبعاده عن الطريق.

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