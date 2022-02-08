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آمال "الأهلي" المصري تتحطم أمام عمالقة "بالميراس"

في دور نصف نهائي كأس العالم

تحطمت آمال الأهلي في الوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام العملاق البرازيلي بالميراس.

وتأهل الفريق البرازيلي للمباراة النهائية بعدما تغلب على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

هدف المباراة الأول سجله اللاعب فييجا في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول للمباراة قبل أن يضيف اللاعب تريندادي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة قبل أن يلغي الحكم هدفًا للأهلي سجله اللاعب محمد شريف بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الڤار.

المباراة شهدت حالة طرد لمدافع النادي الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد اللجوء لتقنية الڤار.

بتلك النتيجة ينتظر بالميراس الفائز من مباراة الهلال أمام تشيلسي لمواجهته في المباراة النهائية فيما سيكون الخاسر من المباراة على موعد مع مقابلة الأهلي على المركزين الثالث والرابع.

الأهلي المصري بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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آمال "الأهلي" المصري تتحطم أمام عمالقة "بالميراس"
سبق

تحطمت آمال الأهلي في الوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام العملاق البرازيلي بالميراس.

وتأهل الفريق البرازيلي للمباراة النهائية بعدما تغلب على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

هدف المباراة الأول سجله اللاعب فييجا في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول للمباراة قبل أن يضيف اللاعب تريندادي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة قبل أن يلغي الحكم هدفًا للأهلي سجله اللاعب محمد شريف بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الڤار.

المباراة شهدت حالة طرد لمدافع النادي الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد اللجوء لتقنية الڤار.

بتلك النتيجة ينتظر بالميراس الفائز من مباراة الهلال أمام تشيلسي لمواجهته في المباراة النهائية فيما سيكون الخاسر من المباراة على موعد مع مقابلة الأهلي على المركزين الثالث والرابع.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
09:42 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:19 AM

آمال "الأهلي" المصري تتحطم أمام عمالقة "بالميراس"

في دور نصف نهائي كأس العالم

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
2,723

تحطمت آمال الأهلي في الوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام العملاق البرازيلي بالميراس.

وتأهل الفريق البرازيلي للمباراة النهائية بعدما تغلب على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

هدف المباراة الأول سجله اللاعب فييجا في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول للمباراة قبل أن يضيف اللاعب تريندادي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة قبل أن يلغي الحكم هدفًا للأهلي سجله اللاعب محمد شريف بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الڤار.

المباراة شهدت حالة طرد لمدافع النادي الأهلي أيمن أشرف في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد اللجوء لتقنية الڤار.

بتلك النتيجة ينتظر بالميراس الفائز من مباراة الهلال أمام تشيلسي لمواجهته في المباراة النهائية فيما سيكون الخاسر من المباراة على موعد مع مقابلة الأهلي على المركزين الثالث والرابع.

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