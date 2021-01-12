تنفيذ تجربة مخيم مبيت مستدام لأول مرة في رالي داكار السعودية

ينتظر أن يكون مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة بحلول عام 2030

شهد رالي داكار السعودية 2021، تجربة مخيم مبيت مستدام، لأول مرة، حيث تم تشغيل الشاشة العملاقة، منطقة التوجيهات، مكتب مسؤولي السباق وغرفة الصحافة.

وأضاف حساب الرالي على تويتر: بحلول عام 2030، سيكون داكار مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة.