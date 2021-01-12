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تنفيذ تجربة مخيم مبيت مستدام لأول مرة في رالي داكار السعودية

ينتظر أن يكون مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة بحلول عام 2030

شهد رالي داكار السعودية 2021، تجربة مخيم مبيت مستدام، لأول مرة، حيث تم تشغيل الشاشة العملاقة، منطقة التوجيهات، مكتب مسؤولي السباق وغرفة الصحافة.

وأضاف حساب الرالي على تويتر: بحلول عام 2030، سيكون داكار مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة.

رالي داكار السعودية 2021

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تنفيذ تجربة مخيم مبيت مستدام لأول مرة في رالي داكار السعودية
سبق

شهد رالي داكار السعودية 2021، تجربة مخيم مبيت مستدام، لأول مرة، حيث تم تشغيل الشاشة العملاقة، منطقة التوجيهات، مكتب مسؤولي السباق وغرفة الصحافة.

وأضاف حساب الرالي على تويتر: بحلول عام 2030، سيكون داكار مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
01:39 PM

تنفيذ تجربة مخيم مبيت مستدام لأول مرة في رالي داكار السعودية

ينتظر أن يكون مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة بحلول عام 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,952

شهد رالي داكار السعودية 2021، تجربة مخيم مبيت مستدام، لأول مرة، حيث تم تشغيل الشاشة العملاقة، منطقة التوجيهات، مكتب مسؤولي السباق وغرفة الصحافة.

وأضاف حساب الرالي على تويتر: بحلول عام 2030، سيكون داكار مدعوماً بالكامل بالطاقة البديلة.

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