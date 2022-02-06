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"جاء دورنا".. حملة لحث أفراد المجتمع على أخذ لقاح كورونا للأطفال بجدة

نفذها مستشفى فهد بالمحافظة وتستهدف الفئات العمرية من 5 إلى 11 عامًا

أطلق فريق التوعية الصحية بإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، حملة توعوية تحت عنوان "جاء دورنا" للحث وتوعية الجمهور والناس على إعطاء اللقاح لأطفالهم من عمر ٥ سنوات إلى عمر ١١ سنة.

وتأتي هذه الحملة التوعوية التي أقيمت خلال شهر يناير واستمرت لمدة ٥ أيام في المراكز التجارية والأسواق بالمحافظة لإيضاح دور وزارة الصحة بإتاحة لقاح كورونا لهذه الشريحة العمرية من ٥ إلى ١١ سنة، والتي تهدف لحث الأفراد بالمجتمع على أهمية أخذ اللقاح لأطفالهم؛ لحمايتهم من فيروس كورونا بإذن الله تعالى والحفاظ على صحة أطفالهم.

وشملت الحملة العديد من المراكز والأسواق التجارية بمحافظة جدة، مع التقيد والمحافظة على الإجراءات والاحترازات الصحية المعمول بها، وقام خلالها الفريق المختص بالحملة التوعوية بتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية لذلك، والتي ستسهم في الإرشاد للمجتمع لحمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

لقاح كورونا جاء دورنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جاء دورنا".. حملة لحث أفراد المجتمع على أخذ لقاح كورونا للأطفال بجدة
سبق

أطلق فريق التوعية الصحية بإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، حملة توعوية تحت عنوان "جاء دورنا" للحث وتوعية الجمهور والناس على إعطاء اللقاح لأطفالهم من عمر ٥ سنوات إلى عمر ١١ سنة.

وتأتي هذه الحملة التوعوية التي أقيمت خلال شهر يناير واستمرت لمدة ٥ أيام في المراكز التجارية والأسواق بالمحافظة لإيضاح دور وزارة الصحة بإتاحة لقاح كورونا لهذه الشريحة العمرية من ٥ إلى ١١ سنة، والتي تهدف لحث الأفراد بالمجتمع على أهمية أخذ اللقاح لأطفالهم؛ لحمايتهم من فيروس كورونا بإذن الله تعالى والحفاظ على صحة أطفالهم.

وشملت الحملة العديد من المراكز والأسواق التجارية بمحافظة جدة، مع التقيد والمحافظة على الإجراءات والاحترازات الصحية المعمول بها، وقام خلالها الفريق المختص بالحملة التوعوية بتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية لذلك، والتي ستسهم في الإرشاد للمجتمع لحمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
06:32 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:27 PM

"جاء دورنا".. حملة لحث أفراد المجتمع على أخذ لقاح كورونا للأطفال بجدة

نفذها مستشفى فهد بالمحافظة وتستهدف الفئات العمرية من 5 إلى 11 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق فريق التوعية الصحية بإدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، حملة توعوية تحت عنوان "جاء دورنا" للحث وتوعية الجمهور والناس على إعطاء اللقاح لأطفالهم من عمر ٥ سنوات إلى عمر ١١ سنة.

وتأتي هذه الحملة التوعوية التي أقيمت خلال شهر يناير واستمرت لمدة ٥ أيام في المراكز التجارية والأسواق بالمحافظة لإيضاح دور وزارة الصحة بإتاحة لقاح كورونا لهذه الشريحة العمرية من ٥ إلى ١١ سنة، والتي تهدف لحث الأفراد بالمجتمع على أهمية أخذ اللقاح لأطفالهم؛ لحمايتهم من فيروس كورونا بإذن الله تعالى والحفاظ على صحة أطفالهم.

وشملت الحملة العديد من المراكز والأسواق التجارية بمحافظة جدة، مع التقيد والمحافظة على الإجراءات والاحترازات الصحية المعمول بها، وقام خلالها الفريق المختص بالحملة التوعوية بتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية لذلك، والتي ستسهم في الإرشاد للمجتمع لحمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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