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وسط الإجراءات الاحترازية.. الطائف تستقبل وزير "الصحة" بالورد

ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح

استقبل أهالي الطائف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالورد الطائفي في مصنع الكمال بالهدا.

ورحب الأهالي بـ"الربيعة" في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا"؛ حيث يظهر مقطع فيديو "الربيعة" بين الورد الطائفي، بينما كان يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح.

وكانت زيارة وزير "الصحة" لمحافظة الطائف صباح اليوم الخميس لتدشين عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط الإجراءات الاحترازية.. الطائف تستقبل وزير "الصحة" بالورد
سبق

استقبل أهالي الطائف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالورد الطائفي في مصنع الكمال بالهدا.

ورحب الأهالي بـ"الربيعة" في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا"؛ حيث يظهر مقطع فيديو "الربيعة" بين الورد الطائفي، بينما كان يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح.

وكانت زيارة وزير "الصحة" لمحافظة الطائف صباح اليوم الخميس لتدشين عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
05:08 PM

وسط الإجراءات الاحترازية.. الطائف تستقبل وزير "الصحة" بالورد

ظهر في مقطع فيديو وهو يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح

A A A
متعب البقمي - الطائف
15
15,539

استقبل أهالي الطائف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالورد الطائفي في مصنع الكمال بالهدا.

ورحب الأهالي بـ"الربيعة" في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا"؛ حيث يظهر مقطع فيديو "الربيعة" بين الورد الطائفي، بينما كان يرتدي الكمامة بالشكل الصحيح.

وكانت زيارة وزير "الصحة" لمحافظة الطائف صباح اليوم الخميس لتدشين عدد من المشاريع الإنشائية والتطويرية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون ريال.

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