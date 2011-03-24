الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

حالة تشمل ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة وشرما بنيوم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.