النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الأفلاج تكرّم مواطنًا تطوع 25 عامًا في غسيل الموتى

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

تصوير: أنس عيسى: كرّمت لجنة تنمية الأفلاج مواطنًا تطوع 25 عامًا، بعد تقاعده، في غسيل الموتى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتقديرًا لجهوده في العمل التطوعي.

وقام نائب رئيس لجنة تنمية الأفلاج سعد آل زعير، وعدد من منسوبي اللجنة، باستقبال العم ربيع بخيت آل ربيع بمقر اللجنة، والاحتفاء به وتقديم هدية تذكارية له، مشيدين بالعمل التطوعي الذي يقوم به على مدار أكثر من عقدين من الزمن.

وعلى هامش التكريم تحدث "آل ربيع" البالغ من العمر أكثر من 80 عامًا عن أسرار الموتى التي لا يطلع عليها إلا من تولوا تجهيزهم وغسلهم قبل مواراتهم الثرى في مثواهم الأخير، قائلاً: عملت حوالي خمس سنوات موظفًا في بلدية الأفلاج في مهمة غسيل الموتى، وبعد تقاعدي نصحني الشيخ إبراهيم الخرعان أن استمر في غسيل الموتى أجراً لي ولوالدي، واستمريت في هذا العمل متطوعًا حوالي 25 وحتى اللحظة مستمرين في العمل.

وأضاف أن هناك علامات تدل على حُسن ختام الموتى وغيرها، مؤكداً في النفس وقته أنه يجب على من يقوم بغسيل الموتى أن يكون أميناً على أسرارهم، وألا يُطلع أحداً عليها، وهذا منهجي طوال عملي على مدار 30 عامًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لجنة الأفلاج تكرّم مواطنًا تطوع 25 عامًا في غسيل الموتى
سبق

تصوير: أنس عيسى: كرّمت لجنة تنمية الأفلاج مواطنًا تطوع 25 عامًا، بعد تقاعده، في غسيل الموتى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتقديرًا لجهوده في العمل التطوعي.

وقام نائب رئيس لجنة تنمية الأفلاج سعد آل زعير، وعدد من منسوبي اللجنة، باستقبال العم ربيع بخيت آل ربيع بمقر اللجنة، والاحتفاء به وتقديم هدية تذكارية له، مشيدين بالعمل التطوعي الذي يقوم به على مدار أكثر من عقدين من الزمن.

وعلى هامش التكريم تحدث "آل ربيع" البالغ من العمر أكثر من 80 عامًا عن أسرار الموتى التي لا يطلع عليها إلا من تولوا تجهيزهم وغسلهم قبل مواراتهم الثرى في مثواهم الأخير، قائلاً: عملت حوالي خمس سنوات موظفًا في بلدية الأفلاج في مهمة غسيل الموتى، وبعد تقاعدي نصحني الشيخ إبراهيم الخرعان أن استمر في غسيل الموتى أجراً لي ولوالدي، واستمريت في هذا العمل متطوعًا حوالي 25 وحتى اللحظة مستمرين في العمل.

وأضاف أن هناك علامات تدل على حُسن ختام الموتى وغيرها، مؤكداً في النفس وقته أنه يجب على من يقوم بغسيل الموتى أن يكون أميناً على أسرارهم، وألا يُطلع أحداً عليها، وهذا منهجي طوال عملي على مدار 30 عامًا.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:56 PM

لجنة الأفلاج تكرّم مواطنًا تطوع 25 عامًا في غسيل الموتى

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
933

تصوير: أنس عيسى: كرّمت لجنة تنمية الأفلاج مواطنًا تطوع 25 عامًا، بعد تقاعده، في غسيل الموتى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتقديرًا لجهوده في العمل التطوعي.

وقام نائب رئيس لجنة تنمية الأفلاج سعد آل زعير، وعدد من منسوبي اللجنة، باستقبال العم ربيع بخيت آل ربيع بمقر اللجنة، والاحتفاء به وتقديم هدية تذكارية له، مشيدين بالعمل التطوعي الذي يقوم به على مدار أكثر من عقدين من الزمن.

وعلى هامش التكريم تحدث "آل ربيع" البالغ من العمر أكثر من 80 عامًا عن أسرار الموتى التي لا يطلع عليها إلا من تولوا تجهيزهم وغسلهم قبل مواراتهم الثرى في مثواهم الأخير، قائلاً: عملت حوالي خمس سنوات موظفًا في بلدية الأفلاج في مهمة غسيل الموتى، وبعد تقاعدي نصحني الشيخ إبراهيم الخرعان أن استمر في غسيل الموتى أجراً لي ولوالدي، واستمريت في هذا العمل متطوعًا حوالي 25 وحتى اللحظة مستمرين في العمل.

وأضاف أن هناك علامات تدل على حُسن ختام الموتى وغيرها، مؤكداً في النفس وقته أنه يجب على من يقوم بغسيل الموتى أن يكون أميناً على أسرارهم، وألا يُطلع أحداً عليها، وهذا منهجي طوال عملي على مدار 30 عامًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,494
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,397
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة