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مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

توسيع تفويضها ليشمل مراقبة الانتخابات

قرّر مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك استجابة لطلب بغداد.

وذكر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أنه جرى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" حتى 27 مايو (أيار) 2022.

وأضاف أن البعثة ستضم فريقاً أممياً معزّزاً وقوياً، وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت بغداد قد تقدّمت بطلبات كثيرة من الأمم المتحدة، لا سيّما بعثة مراقبة شاملة للانتخابات.

مجلس الأمن الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
سبق

قرّر مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك استجابة لطلب بغداد.

وذكر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أنه جرى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" حتى 27 مايو (أيار) 2022.

وأضاف أن البعثة ستضم فريقاً أممياً معزّزاً وقوياً، وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت بغداد قد تقدّمت بطلبات كثيرة من الأمم المتحدة، لا سيّما بعثة مراقبة شاملة للانتخابات.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
09:42 PM

مجلس الأمن يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

توسيع تفويضها ليشمل مراقبة الانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّر مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك استجابة لطلب بغداد.

وذكر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أنه جرى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" حتى 27 مايو (أيار) 2022.

وأضاف أن البعثة ستضم فريقاً أممياً معزّزاً وقوياً، وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت بغداد قد تقدّمت بطلبات كثيرة من الأمم المتحدة، لا سيّما بعثة مراقبة شاملة للانتخابات.

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