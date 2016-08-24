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أكثر من  134 ألف مستلزم صحي في 965 مدرسة بمدن ومحافظات الشرقية

ضمن خطة التعليم لضمان عودة آمنة للمدارس وفق إجراءات احترازية مشددة

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية اتخذتها إدارة تعليم المنطقة بإشراف مباشر من مديرها العام الدكتور سامي العتيبي، لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوفير المخصصات الصحية والوقائية للمدارس.

وتفصيلاً، شملت الإجراءات تأمين مائة وأربعة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستين مستلزمًا لـ 965 مدرسة بمدن ومحافظات الشرقية تنوعت ما بين عبوات معقمات خاصة بالأيدي والأسطح، كذلك صابون لغسيل اليدين ومناديل ورقية إضافة إلى أجهزة قياس الحرارة.

وأشار "الباحص" إلى فتح مسار خاص للطلاب والطالبات لتلقي اللقاح من دون مواعيد مسبقة في مركز لقاحات الظهران اكسبوا والذي يمتد طيلة ساعات عمل المركز، إلى جانب تدشين مركز اللقاحات بمحافظة الجبيل بمدرسة تبوك الابتدائية ، فضلاً عن المراكز السابقة التي ما زالت تواصل إعطاء اللقاحات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم.

ولفت "الباحص" إلى جدولة تعليم المنطقة لخريطة واسعة من البرامج الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة، لضمان العودة الآمنة لمنسوبي التعليم ورفع سقف التوعية والتثقيف بينهم تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، وصولاً إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.

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أكثر من  134 ألف مستلزم صحي في 965 مدرسة بمدن ومحافظات الشرقية
سبق

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية اتخذتها إدارة تعليم المنطقة بإشراف مباشر من مديرها العام الدكتور سامي العتيبي، لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوفير المخصصات الصحية والوقائية للمدارس.

وتفصيلاً، شملت الإجراءات تأمين مائة وأربعة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستين مستلزمًا لـ 965 مدرسة بمدن ومحافظات الشرقية تنوعت ما بين عبوات معقمات خاصة بالأيدي والأسطح، كذلك صابون لغسيل اليدين ومناديل ورقية إضافة إلى أجهزة قياس الحرارة.

وأشار "الباحص" إلى فتح مسار خاص للطلاب والطالبات لتلقي اللقاح من دون مواعيد مسبقة في مركز لقاحات الظهران اكسبوا والذي يمتد طيلة ساعات عمل المركز، إلى جانب تدشين مركز اللقاحات بمحافظة الجبيل بمدرسة تبوك الابتدائية ، فضلاً عن المراكز السابقة التي ما زالت تواصل إعطاء اللقاحات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم.

ولفت "الباحص" إلى جدولة تعليم المنطقة لخريطة واسعة من البرامج الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة، لضمان العودة الآمنة لمنسوبي التعليم ورفع سقف التوعية والتثقيف بينهم تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، وصولاً إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:22 PM

أكثر من  134 ألف مستلزم صحي في 965 مدرسة بمدن ومحافظات الشرقية

ضمن خطة التعليم لضمان عودة آمنة للمدارس وفق إجراءات احترازية مشددة

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عبدالله السالم - الدمام
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كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية اتخذتها إدارة تعليم المنطقة بإشراف مباشر من مديرها العام الدكتور سامي العتيبي، لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوفير المخصصات الصحية والوقائية للمدارس.

وتفصيلاً، شملت الإجراءات تأمين مائة وأربعة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستين مستلزمًا لـ 965 مدرسة بمدن ومحافظات الشرقية تنوعت ما بين عبوات معقمات خاصة بالأيدي والأسطح، كذلك صابون لغسيل اليدين ومناديل ورقية إضافة إلى أجهزة قياس الحرارة.

وأشار "الباحص" إلى فتح مسار خاص للطلاب والطالبات لتلقي اللقاح من دون مواعيد مسبقة في مركز لقاحات الظهران اكسبوا والذي يمتد طيلة ساعات عمل المركز، إلى جانب تدشين مركز اللقاحات بمحافظة الجبيل بمدرسة تبوك الابتدائية ، فضلاً عن المراكز السابقة التي ما زالت تواصل إعطاء اللقاحات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم.

ولفت "الباحص" إلى جدولة تعليم المنطقة لخريطة واسعة من البرامج الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة، لضمان العودة الآمنة لمنسوبي التعليم ورفع سقف التوعية والتثقيف بينهم تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، وصولاً إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.

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