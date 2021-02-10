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تخرّج 10 طالبات حافظات للقرآن الكريم من "وقار"

ضمن مبادرة "ختمة عمر" لعام 1442هـ

خرّجت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بحداد بني مالك "وقار" عشر طالبات من مبادرة "ختمة عمر"، التابعة للجمعية حفظ القرآن الكريم كاملاً، خلال الربع الثاني لهذا العام 1442هـ.

وقدّم رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم، بحداد بني مالك "وقار" عايد بن خاتم الثقفي، التهنئة للخريجات والدعاء لهن بالتوفيق.

وأكد حرص الجمعية على تمكين المتطوعين والمتطوعات وإتاحة الفرص التطوعية من خلال منصة العمل التطوعي ومن ضمنها فرصة التعليم عن بعد في مبادرة ختمة عمر والتي تم تدشينها في اليوم العالمي للتطوع، للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن 2030.

كما أكد أن أفضل ما يتسابق عليه الاهتمام بكتاب الله تعالى، تعلماً وتعليماً وتدبراً وفهماً وعلماً وعملاً، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لكتاب الله عز وجل، ومؤكداً حرص الجمعية على تحقيق أعلى معايير التميز في تحفيظ القرآن الكريم.

كما قدم الشكر والتقدير لكل المتطوعين الذين يسهمون في تحقيق أهداف الجمعية، وخص بالشكر المتطوعات في مبادرة ختمة عمر.

وعبرت الحافظات عن شكرهن وتقديرهن للجمعية؛ لجهودها المبذولة في تعليم كتاب الله تعالى.

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تخرّج 10 طالبات حافظات للقرآن الكريم من "وقار"
سبق

خرّجت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بحداد بني مالك "وقار" عشر طالبات من مبادرة "ختمة عمر"، التابعة للجمعية حفظ القرآن الكريم كاملاً، خلال الربع الثاني لهذا العام 1442هـ.

وقدّم رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم، بحداد بني مالك "وقار" عايد بن خاتم الثقفي، التهنئة للخريجات والدعاء لهن بالتوفيق.

وأكد حرص الجمعية على تمكين المتطوعين والمتطوعات وإتاحة الفرص التطوعية من خلال منصة العمل التطوعي ومن ضمنها فرصة التعليم عن بعد في مبادرة ختمة عمر والتي تم تدشينها في اليوم العالمي للتطوع، للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن 2030.

كما أكد أن أفضل ما يتسابق عليه الاهتمام بكتاب الله تعالى، تعلماً وتعليماً وتدبراً وفهماً وعلماً وعملاً، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لكتاب الله عز وجل، ومؤكداً حرص الجمعية على تحقيق أعلى معايير التميز في تحفيظ القرآن الكريم.

كما قدم الشكر والتقدير لكل المتطوعين الذين يسهمون في تحقيق أهداف الجمعية، وخص بالشكر المتطوعات في مبادرة ختمة عمر.

وعبرت الحافظات عن شكرهن وتقديرهن للجمعية؛ لجهودها المبذولة في تعليم كتاب الله تعالى.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
07:20 PM

تخرّج 10 طالبات حافظات للقرآن الكريم من "وقار"

ضمن مبادرة "ختمة عمر" لعام 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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خرّجت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بحداد بني مالك "وقار" عشر طالبات من مبادرة "ختمة عمر"، التابعة للجمعية حفظ القرآن الكريم كاملاً، خلال الربع الثاني لهذا العام 1442هـ.

وقدّم رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم، بحداد بني مالك "وقار" عايد بن خاتم الثقفي، التهنئة للخريجات والدعاء لهن بالتوفيق.

وأكد حرص الجمعية على تمكين المتطوعين والمتطوعات وإتاحة الفرص التطوعية من خلال منصة العمل التطوعي ومن ضمنها فرصة التعليم عن بعد في مبادرة ختمة عمر والتي تم تدشينها في اليوم العالمي للتطوع، للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن 2030.

كما أكد أن أفضل ما يتسابق عليه الاهتمام بكتاب الله تعالى، تعلماً وتعليماً وتدبراً وفهماً وعلماً وعملاً، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لكتاب الله عز وجل، ومؤكداً حرص الجمعية على تحقيق أعلى معايير التميز في تحفيظ القرآن الكريم.

كما قدم الشكر والتقدير لكل المتطوعين الذين يسهمون في تحقيق أهداف الجمعية، وخص بالشكر المتطوعات في مبادرة ختمة عمر.

وعبرت الحافظات عن شكرهن وتقديرهن للجمعية؛ لجهودها المبذولة في تعليم كتاب الله تعالى.

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