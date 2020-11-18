النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

كان يعاني إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان الوعي كاملاً ونزيفاً سطحياً

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة -بفضل من الله- والإمكانات المتوافرة في إنقاذ حياة مصاب يبلغ من العمر ١٤ عاماً من الوفاة الدماغية.

وتفصيلاً؛ أوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، قائد الفريق الطبي الدكتور زهير هوساوي، أن المريض حضر لقسم الطوارئ والحوادث وهو يعاني إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان الوعي كاملاً إثر حادث مروري وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود نزيف سطحي مع ضغط على جذع الدماغ مع بوادر الوفاة الدماغية؛ وعلى أثر ذلك تم تجهيز المريض في قسم الطوارئ إلى غرفة العمليات خلال ١٥ دقيقة.

وأجريت العملية للمريض بمشاركة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد المشد جراح مخ وأعصاب، والدكتور هاني محبوب أخصائي جراحة مخ وأعصاب والدكتور عبدالرحمن الصائغ طبيب جراحة المخ والأعصاب والدكتور علي الغامدي استشاري تخدير؛ حيث تمت إزالة النزيف عن طريق المايكروسكوب الجراحي والمحافظة على أنسجة الدماغ بتقنية التبريد الدماغي خلال العملية التي استغرقت ساعتين، وتمت مرافقة المريض في العناية المركزة لمدة ٢٤ ساعة وبعد إجراء العملية بثلاثة أيام خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

من جهته، عدّ مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور عبده البارقي؛ هذا الإنجاز الطبي دليلاً واضحاً على ما يضمه هذا الصرح الطبي في مكة المكرّمة من كوادر طبية مؤهلة علمياً وعملياً، مؤكداً أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى من الأقسام الرائدة في هذا المجال وذلك بسبب الدعم الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانات في سبيل تقديم أفضل الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

مستشفى الملك عبدالعزيز مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه
سبق

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة -بفضل من الله- والإمكانات المتوافرة في إنقاذ حياة مصاب يبلغ من العمر ١٤ عاماً من الوفاة الدماغية.

وتفصيلاً؛ أوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، قائد الفريق الطبي الدكتور زهير هوساوي، أن المريض حضر لقسم الطوارئ والحوادث وهو يعاني إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان الوعي كاملاً إثر حادث مروري وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود نزيف سطحي مع ضغط على جذع الدماغ مع بوادر الوفاة الدماغية؛ وعلى أثر ذلك تم تجهيز المريض في قسم الطوارئ إلى غرفة العمليات خلال ١٥ دقيقة.

وأجريت العملية للمريض بمشاركة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد المشد جراح مخ وأعصاب، والدكتور هاني محبوب أخصائي جراحة مخ وأعصاب والدكتور عبدالرحمن الصائغ طبيب جراحة المخ والأعصاب والدكتور علي الغامدي استشاري تخدير؛ حيث تمت إزالة النزيف عن طريق المايكروسكوب الجراحي والمحافظة على أنسجة الدماغ بتقنية التبريد الدماغي خلال العملية التي استغرقت ساعتين، وتمت مرافقة المريض في العناية المركزة لمدة ٢٤ ساعة وبعد إجراء العملية بثلاثة أيام خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

من جهته، عدّ مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور عبده البارقي؛ هذا الإنجاز الطبي دليلاً واضحاً على ما يضمه هذا الصرح الطبي في مكة المكرّمة من كوادر طبية مؤهلة علمياً وعملياً، مؤكداً أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى من الأقسام الرائدة في هذا المجال وذلك بسبب الدعم الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانات في سبيل تقديم أفضل الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:47 AM

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

كان يعاني إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان الوعي كاملاً ونزيفاً سطحياً

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
796

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة -بفضل من الله- والإمكانات المتوافرة في إنقاذ حياة مصاب يبلغ من العمر ١٤ عاماً من الوفاة الدماغية.

وتفصيلاً؛ أوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، قائد الفريق الطبي الدكتور زهير هوساوي، أن المريض حضر لقسم الطوارئ والحوادث وهو يعاني إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان الوعي كاملاً إثر حادث مروري وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود نزيف سطحي مع ضغط على جذع الدماغ مع بوادر الوفاة الدماغية؛ وعلى أثر ذلك تم تجهيز المريض في قسم الطوارئ إلى غرفة العمليات خلال ١٥ دقيقة.

وأجريت العملية للمريض بمشاركة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد المشد جراح مخ وأعصاب، والدكتور هاني محبوب أخصائي جراحة مخ وأعصاب والدكتور عبدالرحمن الصائغ طبيب جراحة المخ والأعصاب والدكتور علي الغامدي استشاري تخدير؛ حيث تمت إزالة النزيف عن طريق المايكروسكوب الجراحي والمحافظة على أنسجة الدماغ بتقنية التبريد الدماغي خلال العملية التي استغرقت ساعتين، وتمت مرافقة المريض في العناية المركزة لمدة ٢٤ ساعة وبعد إجراء العملية بثلاثة أيام خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

من جهته، عدّ مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور عبده البارقي؛ هذا الإنجاز الطبي دليلاً واضحاً على ما يضمه هذا الصرح الطبي في مكة المكرّمة من كوادر طبية مؤهلة علمياً وعملياً، مؤكداً أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى من الأقسام الرائدة في هذا المجال وذلك بسبب الدعم الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانات في سبيل تقديم أفضل الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة