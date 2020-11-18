مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

كان يعاني إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان الوعي كاملاً ونزيفاً سطحياً

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة -بفضل من الله- والإمكانات المتوافرة في إنقاذ حياة مصاب يبلغ من العمر ١٤ عاماً من الوفاة الدماغية.

وتفصيلاً؛ أوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، قائد الفريق الطبي الدكتور زهير هوساوي، أن المريض حضر لقسم الطوارئ والحوادث وهو يعاني إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان الوعي كاملاً إثر حادث مروري وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود نزيف سطحي مع ضغط على جذع الدماغ مع بوادر الوفاة الدماغية؛ وعلى أثر ذلك تم تجهيز المريض في قسم الطوارئ إلى غرفة العمليات خلال ١٥ دقيقة.

وأجريت العملية للمريض بمشاركة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد المشد جراح مخ وأعصاب، والدكتور هاني محبوب أخصائي جراحة مخ وأعصاب والدكتور عبدالرحمن الصائغ طبيب جراحة المخ والأعصاب والدكتور علي الغامدي استشاري تخدير؛ حيث تمت إزالة النزيف عن طريق المايكروسكوب الجراحي والمحافظة على أنسجة الدماغ بتقنية التبريد الدماغي خلال العملية التي استغرقت ساعتين، وتمت مرافقة المريض في العناية المركزة لمدة ٢٤ ساعة وبعد إجراء العملية بثلاثة أيام خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.

من جهته، عدّ مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور عبده البارقي؛ هذا الإنجاز الطبي دليلاً واضحاً على ما يضمه هذا الصرح الطبي في مكة المكرّمة من كوادر طبية مؤهلة علمياً وعملياً، مؤكداً أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى من الأقسام الرائدة في هذا المجال وذلك بسبب الدعم الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانات في سبيل تقديم أفضل الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.