وفاة شقيق "ابن دايس" بتثليث

توفي شقيق شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس، هادي بن عايض بن دايس، ويقام العزاء في محافظة تثليث.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
توفي شقيق شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس، هادي بن عايض بن دايس، ويقام العزاء في محافظة تثليث.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
توفي شقيق شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس، هادي بن عايض بن دايس، ويقام العزاء في محافظة تثليث.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
توفي شقيق شيخ قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس، هادي بن عايض بن دايس، ويقام العزاء في محافظة تثليث.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.