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"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

مخاطر الموجة الثانية لـ"كورونا" وعلاقتها بالسكري في محاضرة بالرياض

نظمتها اللجنة النسائية بـ"تنمية القصب" عبر زووم وتضمنت الأعراض والعلاج

حرصاً من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب على المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين من أخطار الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد ملاحظة ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة حسب التقارير الصادرة من وزارة الصحة السعودية، وجه رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، بضرورة تنفيذ محاضرات توعوية يشارك فيها المواطنون والمقيمون عبر وسائل التقنية المختلفة للمحافظة على التباعد الاجتماعي ومشاركة أكبر عدد ممكن في هذه المحاضرات لزيادة الوعي والتحذير من الأخطار والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ونظمت رئيسة اللجنة النسائية التطوعية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب منيرة فايز العتيق، بالتنسيق مع وداد الشمري، منسقة برنامج مكافحة السمنة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، محاضرة عبر برنامج زووم بعنوان: "السكري وتعزيز المناعة ضد كورونا"، حيث ألقت المحاضرة الدكتورة فاطمة الروضي أخصائية طب الأسرة بمستشفى شقراء العام.

وتضمنت محاور المحاضرة: التعرف على ما هو فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره، والطرق الوقائية للحفاظ على الإنسان من الإصابة ، والتعرف على مرض السكري وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وطرق العلاج المختلفة، وتغيير نمط الحياة للسيطرة على مرض السكري وتقوية مناعة الجسم. الغذاء الصحي لمريض السكري.

شارك في المحاضرة عدد كبير من المواطنين والمقيمين، حيث أشاد الجميع بالمحاضرة وما تضمنته من محاور أعادت الفائدة على المشاركين فيها.

ووجه رئيس مجلس اللجنة، الشكر للدكتورة فاطمة الروضي على ما قدمته للمشاركين من معلومات، والشكر موصول لمنيرة العتيق على جهودها المبذولة بمشاركة عضوات اللجنة النسائية التطوعية للتنسيق والتحضير لإنجاح هذه المحاضرة، كما حث المنيع اللجنة بقسميها الرجالي والنسائي لتقديم المزيد من هذه المحاضرات لزيادة الوعي الصحي والثقافي ولتعم الفائدة الجميع.

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الدكتور ماجد القصبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مخاطر الموجة الثانية لـ"كورونا" وعلاقتها بالسكري في محاضرة بالرياض
سبق

حرصاً من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب على المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين من أخطار الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد ملاحظة ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة حسب التقارير الصادرة من وزارة الصحة السعودية، وجه رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، بضرورة تنفيذ محاضرات توعوية يشارك فيها المواطنون والمقيمون عبر وسائل التقنية المختلفة للمحافظة على التباعد الاجتماعي ومشاركة أكبر عدد ممكن في هذه المحاضرات لزيادة الوعي والتحذير من الأخطار والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ونظمت رئيسة اللجنة النسائية التطوعية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب منيرة فايز العتيق، بالتنسيق مع وداد الشمري، منسقة برنامج مكافحة السمنة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، محاضرة عبر برنامج زووم بعنوان: "السكري وتعزيز المناعة ضد كورونا"، حيث ألقت المحاضرة الدكتورة فاطمة الروضي أخصائية طب الأسرة بمستشفى شقراء العام.

وتضمنت محاور المحاضرة: التعرف على ما هو فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره، والطرق الوقائية للحفاظ على الإنسان من الإصابة ، والتعرف على مرض السكري وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وطرق العلاج المختلفة، وتغيير نمط الحياة للسيطرة على مرض السكري وتقوية مناعة الجسم. الغذاء الصحي لمريض السكري.

شارك في المحاضرة عدد كبير من المواطنين والمقيمين، حيث أشاد الجميع بالمحاضرة وما تضمنته من محاور أعادت الفائدة على المشاركين فيها.

ووجه رئيس مجلس اللجنة، الشكر للدكتورة فاطمة الروضي على ما قدمته للمشاركين من معلومات، والشكر موصول لمنيرة العتيق على جهودها المبذولة بمشاركة عضوات اللجنة النسائية التطوعية للتنسيق والتحضير لإنجاح هذه المحاضرة، كما حث المنيع اللجنة بقسميها الرجالي والنسائي لتقديم المزيد من هذه المحاضرات لزيادة الوعي الصحي والثقافي ولتعم الفائدة الجميع.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
02:48 PM

مخاطر الموجة الثانية لـ"كورونا" وعلاقتها بالسكري في محاضرة بالرياض

نظمتها اللجنة النسائية بـ"تنمية القصب" عبر زووم وتضمنت الأعراض والعلاج

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فلاح الجوفان - شقراء
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حرصاً من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب على المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين من أخطار الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد ملاحظة ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة حسب التقارير الصادرة من وزارة الصحة السعودية، وجه رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، بضرورة تنفيذ محاضرات توعوية يشارك فيها المواطنون والمقيمون عبر وسائل التقنية المختلفة للمحافظة على التباعد الاجتماعي ومشاركة أكبر عدد ممكن في هذه المحاضرات لزيادة الوعي والتحذير من الأخطار والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ونظمت رئيسة اللجنة النسائية التطوعية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب منيرة فايز العتيق، بالتنسيق مع وداد الشمري، منسقة برنامج مكافحة السمنة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، محاضرة عبر برنامج زووم بعنوان: "السكري وتعزيز المناعة ضد كورونا"، حيث ألقت المحاضرة الدكتورة فاطمة الروضي أخصائية طب الأسرة بمستشفى شقراء العام.

وتضمنت محاور المحاضرة: التعرف على ما هو فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره، والطرق الوقائية للحفاظ على الإنسان من الإصابة ، والتعرف على مرض السكري وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وطرق العلاج المختلفة، وتغيير نمط الحياة للسيطرة على مرض السكري وتقوية مناعة الجسم. الغذاء الصحي لمريض السكري.

شارك في المحاضرة عدد كبير من المواطنين والمقيمين، حيث أشاد الجميع بالمحاضرة وما تضمنته من محاور أعادت الفائدة على المشاركين فيها.

ووجه رئيس مجلس اللجنة، الشكر للدكتورة فاطمة الروضي على ما قدمته للمشاركين من معلومات، والشكر موصول لمنيرة العتيق على جهودها المبذولة بمشاركة عضوات اللجنة النسائية التطوعية للتنسيق والتحضير لإنجاح هذه المحاضرة، كما حث المنيع اللجنة بقسميها الرجالي والنسائي لتقديم المزيد من هذه المحاضرات لزيادة الوعي الصحي والثقافي ولتعم الفائدة الجميع.

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