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"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية

أكدت مواصلة جولاتها لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية

نفذت وزارة التجارة (17,404) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قادت الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 803 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية؛ لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

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"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية
سبق

نفذت وزارة التجارة (17,404) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قادت الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 803 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية؛ لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:22 PM

"التجارة": 17 ألف زيارة و800 مخالفة للاحترازات بالمنشآت التجارية

أكدت مواصلة جولاتها لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت وزارة التجارة (17,404) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قادت الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 803 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

ورصدت الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية؛ لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

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