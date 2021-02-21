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إنفاذًا لتوجيه المليك.. "السياحة" تضع لوحات إرشادية لمتحف ابن صنيج

الواقع بقرية الرحاب التابعة لمحافظة بدر الجنوب

قامت اليوم لجنة من قبل وزارة السياحة والآثار بتركيب اللوحات الإرشادية لمتحف ابن صنيج بقرية الرحاب التابعة لمحافظة بدر الجنوب الذي قام المواطن حسين مسفر آل عمر على تطويره وجمع العديد من القطع الأثرية النادرة.

يأتي هذا إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتطوير المتاحف.

وتحدث صاحب متحف ابن صنيج حسين مسفر آل عمر وذكر أن متحف ابن صنيج يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية والتي تبرز تراث المملكة، حيث يشتمل على قطع أثرية يعود البعض منها إلى مئات السنين.

وأضاف آل عمر أن متحف ابن صنيج يلقى الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة وجميع من أسهم في تطوير المتاحف والاهتمام بها وتجديد الماضي وربطة بالحاضر الذي تعيشه هذه البلاد من رخاء واستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذًا لتوجيه المليك.. "السياحة" تضع لوحات إرشادية لمتحف ابن صنيج
سبق

قامت اليوم لجنة من قبل وزارة السياحة والآثار بتركيب اللوحات الإرشادية لمتحف ابن صنيج بقرية الرحاب التابعة لمحافظة بدر الجنوب الذي قام المواطن حسين مسفر آل عمر على تطويره وجمع العديد من القطع الأثرية النادرة.

يأتي هذا إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتطوير المتاحف.

وتحدث صاحب متحف ابن صنيج حسين مسفر آل عمر وذكر أن متحف ابن صنيج يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية والتي تبرز تراث المملكة، حيث يشتمل على قطع أثرية يعود البعض منها إلى مئات السنين.

وأضاف آل عمر أن متحف ابن صنيج يلقى الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة وجميع من أسهم في تطوير المتاحف والاهتمام بها وتجديد الماضي وربطة بالحاضر الذي تعيشه هذه البلاد من رخاء واستقرار.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
07:57 PM

إنفاذًا لتوجيه المليك.. "السياحة" تضع لوحات إرشادية لمتحف ابن صنيج

الواقع بقرية الرحاب التابعة لمحافظة بدر الجنوب

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بندر آل عوض - نجران
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قامت اليوم لجنة من قبل وزارة السياحة والآثار بتركيب اللوحات الإرشادية لمتحف ابن صنيج بقرية الرحاب التابعة لمحافظة بدر الجنوب الذي قام المواطن حسين مسفر آل عمر على تطويره وجمع العديد من القطع الأثرية النادرة.

يأتي هذا إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتطوير المتاحف.

وتحدث صاحب متحف ابن صنيج حسين مسفر آل عمر وذكر أن متحف ابن صنيج يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية والتي تبرز تراث المملكة، حيث يشتمل على قطع أثرية يعود البعض منها إلى مئات السنين.

وأضاف آل عمر أن متحف ابن صنيج يلقى الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة وجميع من أسهم في تطوير المتاحف والاهتمام بها وتجديد الماضي وربطة بالحاضر الذي تعيشه هذه البلاد من رخاء واستقرار.

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