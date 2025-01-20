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"ابن فرحان" يستعرض مع مسؤول بالخارجية الألمانية تعزيز التعاون الثنائي

بحثا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور أندريس غورغن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن فرحان" يستعرض مع مسؤول بالخارجية الألمانية تعزيز التعاون الثنائي
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور أندريس غورغن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
07:01 PM

"ابن فرحان" يستعرض مع مسؤول بالخارجية الألمانية تعزيز التعاون الثنائي

بحثا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور أندريس غورغن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.

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