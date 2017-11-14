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صدور قرار مجلس الوزراء بترقية "أبو ملحة" للمرتبة الرابعة عشرة بالداخلية

صدر قرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، على ترقية خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة، إلى وظيفة "مستشار قضايا" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

وبتلك المناسبة رفع الأستاذ "أبو ملحة" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

صحيفة سبق الإلكترونية تتقدم بالتهنئة للأستاذ خالد أبوملحة، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

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صدور قرار مجلس الوزراء بترقية "أبو ملحة" للمرتبة الرابعة عشرة بالداخلية
سبق

صدر قرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، على ترقية خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة، إلى وظيفة "مستشار قضايا" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

وبتلك المناسبة رفع الأستاذ "أبو ملحة" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

صحيفة سبق الإلكترونية تتقدم بالتهنئة للأستاذ خالد أبوملحة، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:01 PM

صدور قرار مجلس الوزراء بترقية "أبو ملحة" للمرتبة الرابعة عشرة بالداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، على ترقية خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة، إلى وظيفة "مستشار قضايا" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

وبتلك المناسبة رفع الأستاذ "أبو ملحة" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

صحيفة سبق الإلكترونية تتقدم بالتهنئة للأستاذ خالد أبوملحة، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

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