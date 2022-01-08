فلاورد يكافئ لاعبي الهلال بـ 220 ألف ريال بمناسبة تحقيق السوبر والوصول لـ 64 بطولة

قامت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والراعي الرسمي لنادي الهلال؛ بتهنئة لاعبي النادي وتقديم مكافآت مجزية لهم بمناسبة تتويجهم ببطولة كأس السوبر السعودي أول من أمس وبالتالي إحراز النادي اللقب الرابع والستين في تاريخه، واللقب الثالث في تاريخ بطولة السوبر ولينفرد بذلك بالرقم القياسي.



ووصلت قيمة المكافآت إلى 220 ألف ريال سعودي كرصيد لكل اللاعبين داخل تطبيق فلاورد، حيث سيحصل كل لاعب دخل قائمتي الفريق الأساسية أو الاحتياطية في المباراة على رصيد بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.



وكانت فلاورد قد وقّعت عقد شراكة مع نادي الهلال قبل أسابيع يمتد لمدة أربعة أعوام، ستقدم من خلاله العديد من الخدمات والمميزات لمنسوبي النادي وجماهيره.



يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.



عن شركة فلاورد:

تأسست شركة فلاورد في عام 2017 ، وتعد الوجهة الأولى للورود والهدايا لجميع المناسبات في منطقة الشرق الأوسط. وتستورد فلاورد الورود من أفضل المزارع حول العالم التي يتم تنسيقها من قبل منسقي ورود متخصصين ومن ثم يتم توصيلها من خلال خدمة التوصيل الخاصة بالشركة.



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