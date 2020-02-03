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"تويتر" تتخذ إجراءات "صارمة" تجاه ترويج أخبار مزيّفة حول فيروس كورونا

حظر موقع "زيرو هيدج" المالي العالمي بسبب ما وصفه بترويجه مزاعم مزيّفة

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" مجموعة من الإجراءات "الصارمة"، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروّج أخباراً مزيّفة بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "تويتر" حظرت موقع "زيرو هيدج" المالي العالمي، بسبب ما وصفه بترويجه مزاعم مزيّفة حول فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر الموقع معلومات يتحدث فيها عالم صيني مقيم في مدينة ووهان، وقالت إن هو مَن أنشأ فيروس "كورونا" الجديد كـ"سلاح".

كما نشر الموقع أيضاً التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بالباحث الصيني، التي تشمل اسمه وصورته وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وهو ما وصفته مواقع إخبارية بأنه بمنزلة "تهديد" وحض على "العنف" تجاه العالم.

وقالت "تويتر" إن الموقع انتهك سياسات "الخصوصية" و"سوء المعاملة والتحرُّش" الخاصة بالمنصة الاجتماعية، لذلك سيتم حظره لفترة، خاصة بعدما تبين أن كل القصة التي نشرها "مزيّفة" بصورة كاملة.

كما حذّرت إدارة "تويتر" أيّ منصة تسعى للترويج بشأن معلومات "مزيّفة" بأنها قد تلقى العقوبة نفسها، وربما تكون أشد، خاصة فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

تويتر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تتخذ إجراءات "صارمة" تجاه ترويج أخبار مزيّفة حول فيروس كورونا
سبق

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" مجموعة من الإجراءات "الصارمة"، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروّج أخباراً مزيّفة بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "تويتر" حظرت موقع "زيرو هيدج" المالي العالمي، بسبب ما وصفه بترويجه مزاعم مزيّفة حول فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر الموقع معلومات يتحدث فيها عالم صيني مقيم في مدينة ووهان، وقالت إن هو مَن أنشأ فيروس "كورونا" الجديد كـ"سلاح".

كما نشر الموقع أيضاً التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بالباحث الصيني، التي تشمل اسمه وصورته وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وهو ما وصفته مواقع إخبارية بأنه بمنزلة "تهديد" وحض على "العنف" تجاه العالم.

وقالت "تويتر" إن الموقع انتهك سياسات "الخصوصية" و"سوء المعاملة والتحرُّش" الخاصة بالمنصة الاجتماعية، لذلك سيتم حظره لفترة، خاصة بعدما تبين أن كل القصة التي نشرها "مزيّفة" بصورة كاملة.

كما حذّرت إدارة "تويتر" أيّ منصة تسعى للترويج بشأن معلومات "مزيّفة" بأنها قد تلقى العقوبة نفسها، وربما تكون أشد، خاصة فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:31 AM

"تويتر" تتخذ إجراءات "صارمة" تجاه ترويج أخبار مزيّفة حول فيروس كورونا

حظر موقع "زيرو هيدج" المالي العالمي بسبب ما وصفه بترويجه مزاعم مزيّفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" مجموعة من الإجراءات "الصارمة"، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروّج أخباراً مزيّفة بشأن فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "تويتر" حظرت موقع "زيرو هيدج" المالي العالمي، بسبب ما وصفه بترويجه مزاعم مزيّفة حول فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر الموقع معلومات يتحدث فيها عالم صيني مقيم في مدينة ووهان، وقالت إن هو مَن أنشأ فيروس "كورونا" الجديد كـ"سلاح".

كما نشر الموقع أيضاً التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بالباحث الصيني، التي تشمل اسمه وصورته وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وهو ما وصفته مواقع إخبارية بأنه بمنزلة "تهديد" وحض على "العنف" تجاه العالم.

وقالت "تويتر" إن الموقع انتهك سياسات "الخصوصية" و"سوء المعاملة والتحرُّش" الخاصة بالمنصة الاجتماعية، لذلك سيتم حظره لفترة، خاصة بعدما تبين أن كل القصة التي نشرها "مزيّفة" بصورة كاملة.

كما حذّرت إدارة "تويتر" أيّ منصة تسعى للترويج بشأن معلومات "مزيّفة" بأنها قد تلقى العقوبة نفسها، وربما تكون أشد، خاصة فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد.

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