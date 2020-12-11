تقرير جوجل السنوي 2020 يضع "مدرستي" و"توكلنا" في صدارة الأكثر رواجًا على محركها البحثي في السعودية

يبرز تفوق التحول الرقمي

تصدّرت منصة التعليم الإلكترونية "مدرستي" عمليات البحث الأكثر رواجًا على "جوجل"، في السعودية، متخطية عمليات البحث عن "فيروس كورونا" وتطبيق "توكلنا" اللذين حصلا على المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

جاء ذلك في إطار إطلاق "جوجل"، اليوم، نتائج تقريرها السنوي "البحث في عام 2020" في المملكة العربية السعودية، والذي يكشف مواضيع البحث الأكثر رواجًا خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتناول "البحث في عام 2020" السنوي المواضيعَ الأكثر رواجًا على محركها لعام 2020 والتي تتضمن نتائج الشخصيات العامة والمشاهير والأحداث والمباريات الرياضية والمسلسلات والأفلام.

وقد جاء إعداد التقرير من خلال النظر إلى زيادة عمليات البحث أو الأسئلة المطروحة "المجمعة ومجهولة الهوية" على محرك "جوجل" ما بين 2019 و2020. وقد تم حذف المحتوى غير المناسب إلى جانب الأسئلة المتكررة، لاستخلاص نتائج تعكس جانبًا من تجارب واهتمامات سكان المملكة لهذا العام.

وقد استحوذ حب الرياضة على اهتمام سكان المملكة بشكل واضح؛ حيث تصدّرت مباراة الكريكت بين الهند ونيوزيلاندا وترتيب الدوري السعودي و"الرياضة" ضمن عمليات البحث الأكثر رواجًا لهذا العام؛ بينما احتل "سهم أرامكو" المرتبة السابعة.

وعلى الرغم من حصول انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الخامسة في عمليات البحث الأكثر رواجًا في السعودية؛ إلا أنه تصدُّر رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب/ الرئيس المنتخب جو بايدن)، قائمة الشخصيات الأكثر رواجًا على محرك "جوجل".

وتضمنت القائمة مجموعة من المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي مثل هبة الحسين، وسوزان نجم الدين، وإلهام علي.

وعلى مستوى الترفيه، جاءت مسلسلات "البرنس" و"أمر إخلاء" و"ابنة السفير" و"أنت اطرق بابي" المراكز الأربعة الأولى لأكثر المسلسلات والأفلام بحثًا.

وقد تصدرت إحدى الألعاب الكلاسيكية "إكس أو" قائمة الألعاب الأكثر رواجًا ويتليها "Among Us" و"Tic Tac Toe".

وفي تعليقها على قوائم "البحث في عام 2020"، قالت داليا الفقي، مديرة في القسم الإعلامي والعلاقات العامة في جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ‎ أكدت المواضيع الأكثر رواجًا على "جوجل" هذا العام قدرة الإنسان على التأقلم والتكيف مهما كانت الظروف، وكان ذلك مصدر إلهام لي على المستوى الشخصي. نحن سعداء بأن محرك بحث "جوجل" ساعد سكان السعودية للوصول للمعلومات التي يبحثون عنها في هذه الظروف الاستثنائية، ونأمل أن نكون دائمًا قادرين على مساعدة مستخدمينا".

وفيما يلي قوائم المواضيع الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية بمختلف الفئات لهذا العام:

الأفلام والمسلسلات الألعاب الشخصيات العامة والمشاهير عمليات البحث الأكثر رواجاً مسلسل البرنس اكس او ترامب مدرستي مسلسل امر اخلاء Among Us هبه الحسين كوفيد-19 مسلسل ابنة السفير Tic Tac Toe بايدن توكلنا مسلسل انت اطرق بابي Fall Guys نواف الأحمد India vs New Zealand مسرحية الذيب في القليب Ps5 سوزان نجم الدين الانتخابات الأمريكية رامز مجنون رسمي سعد الجبري ترتيب الدوري السعودي فيلم الشبح الهام علي سهم ارامكو مسلسل الاختيار منة عرفة Coronavirus tips مسلسل الكون في كفه خالد صقر ترامب مسلسل عافك الخاطر هيا الشعيبي رياضة