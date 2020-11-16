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"الصحة": تسجيل 301 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 364 خلال الـ24 ساعة الماضية

‏‫إجمالي عدد المتعافين من كورونا في المملكة يصل إلى 340668 حالة

"الصحة": 53147 فحصاً مخبرياً جديداً.. والعدد الكلي للإصابات 353556

كشفت بيانات وزارة الصحة حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (53147) فحصاً مخبرياً جديداً، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة (340668) حالة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل (301) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353556) حالة، من بينها (7212) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (823) حالة حرجة، كما تم تسجيل (364) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (340668) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5676) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫إجمالي عدد المتعافين من كورونا في المملكة يصل إلى 340668 حالة
سبق

كشفت بيانات وزارة الصحة حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (53147) فحصاً مخبرياً جديداً، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة (340668) حالة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل (301) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353556) حالة، من بينها (7212) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (823) حالة حرجة، كما تم تسجيل (364) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (340668) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5676) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
03:46 PM

‏‫إجمالي عدد المتعافين من كورونا في المملكة يصل إلى 340668 حالة

"الصحة": 53147 فحصاً مخبرياً جديداً.. والعدد الكلي للإصابات 353556

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشفت بيانات وزارة الصحة حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (53147) فحصاً مخبرياً جديداً، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين في المملكة (340668) حالة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل (301) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353556) حالة، من بينها (7212) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (823) حالة حرجة، كما تم تسجيل (364) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (340668) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5676) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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