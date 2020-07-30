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"الصحة": تسجيل 1187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1176 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": الإصابة بالفيروس بعد اللقاح ممكنة.. لكن نسبتها أقل بكثير

ردّاً على تساؤل بخصوص المدة التي ستستمر خلالها الإجراءات الاحترازية

سؤال يدور في أذهان الجميع ألا وهو إلى متى تستمر الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا؛ في ظل تزايد أعداد جرعات اللقاح؟ لتؤكد وزارة الصحة أن ذلك مرهون بتجاوز المجتمع لمخاطر الجائحة.

وقالت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937": إن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بعد اللقاح ممكنة، ولكن تبقى أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.

وفي إجابة عن سؤال احتمالية الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الثانية قالت الوزارة: احتمالية الإصابة ممكنة، ولكنها أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.

ودعت "الصحة" إلى المسارعة بتلقي الجرعتين، والاستمرار بالتقيد بالاحترازات لحين تجاوز المجتمع مخاطر الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": الإصابة بالفيروس بعد اللقاح ممكنة.. لكن نسبتها أقل بكثير
سبق

سؤال يدور في أذهان الجميع ألا وهو إلى متى تستمر الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا؛ في ظل تزايد أعداد جرعات اللقاح؟ لتؤكد وزارة الصحة أن ذلك مرهون بتجاوز المجتمع لمخاطر الجائحة.

وقالت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937": إن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بعد اللقاح ممكنة، ولكن تبقى أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.

وفي إجابة عن سؤال احتمالية الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الثانية قالت الوزارة: احتمالية الإصابة ممكنة، ولكنها أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.

ودعت "الصحة" إلى المسارعة بتلقي الجرعتين، والاستمرار بالتقيد بالاحترازات لحين تجاوز المجتمع مخاطر الجائحة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
05:08 PM

"الصحة": الإصابة بالفيروس بعد اللقاح ممكنة.. لكن نسبتها أقل بكثير

ردّاً على تساؤل بخصوص المدة التي ستستمر خلالها الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
148

سؤال يدور في أذهان الجميع ألا وهو إلى متى تستمر الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا؛ في ظل تزايد أعداد جرعات اللقاح؟ لتؤكد وزارة الصحة أن ذلك مرهون بتجاوز المجتمع لمخاطر الجائحة.

وقالت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937": إن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بعد اللقاح ممكنة، ولكن تبقى أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.

وفي إجابة عن سؤال احتمالية الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الثانية قالت الوزارة: احتمالية الإصابة ممكنة، ولكنها أقل بكثير مقارنة بغير مستكملي التحصين.

ودعت "الصحة" إلى المسارعة بتلقي الجرعتين، والاستمرار بالتقيد بالاحترازات لحين تجاوز المجتمع مخاطر الجائحة.

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