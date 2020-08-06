ولفت وزير الصحة حمد حسن، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية؛ لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات، وما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة.

وأضافت الوزارة: حصيلة الضحايا ليست نهائية، ولا يزال هناك عشرات المفقودين جراء تفجير بيروت.

قالت وزارة الصحة اللبنانية: إن أكثر من 137 قتيلًا وخمسة آلاف جريح في حصيلة جديدة لانفجار بيروت.

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-06 قالت وزارة الصحة اللبنانية: إن أكثر من 137 قتيلًا وخمسة آلاف جريح في حصيلة جديدة لانفجار بيروت. وأضافت الوزارة: حصيلة الضحايا ليست نهائية، ولا يزال هناك عشرات المفقودين جراء تفجير بيروت. ولفت وزير الصحة حمد حسن، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية؛ لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات، وما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 10:03 AM

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح الصحة اللبنانية: ليست نهائية ولا يزال هناك عشرات المفقودين جراء التفجير





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قالت وزارة الصحة اللبنانية: إن أكثر من 137 قتيلًا وخمسة آلاف جريح في حصيلة جديدة لانفجار بيروت.

وأضافت الوزارة: حصيلة الضحايا ليست نهائية، ولا يزال هناك عشرات المفقودين جراء تفجير بيروت.

ولفت وزير الصحة حمد حسن، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية؛ لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات، وما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة.