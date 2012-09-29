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العراق: 4724 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

إجمالي عدد الإصابات إلى 358290

سجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 358290 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9122، فيما سُجّلت 4028 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 288812 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60356، منهم 559 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: 4724 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية
سبق

سجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 358290 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9122، فيما سُجّلت 4028 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 288812 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60356، منهم 559 يرقدون في العناية المركزة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
04:19 PM

العراق: 4724 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

إجمالي عدد الإصابات إلى 358290

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 358290 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9122، فيما سُجّلت 4028 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 288812 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60356، منهم 559 يرقدون في العناية المركزة.

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