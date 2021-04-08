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دون التقيد بنسبة 10%.. "التأمينات " تتيح خدمة رفع أجور السعوديين إلى 4000 ريال

الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة فما فوق وتقلّ رواتبهم عن 4 آلاف ريال

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة فما فوق، وتقل رواتبهم عن 4000 ريال، بحيث يتم رفعها دون التقيد بنسبة 10٪ بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تمثلت في استثناء تطبيق نصوص اللائحة من ناحية إمكانية تعديل ورفع أجور العاملين السعوديين الذين تجاوزوا سن الخمسين إلى 4000 ريال، بعد أن كانت 3000 ريال دون التقيد بنسبة 10٪، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل الآن تعديل أجور العاملين السعوديين المشتركين في نظام التأمينات الذين تقل أجور اشتراكاتهم عن 4000 ريال في أي وقت خلال السنة. لافتة إلى أن القرار يشمل المشترك الاختياري الذي التحق بعمل خاضع للاشتراك الإلزامي.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بيّنت أنه على صاحب العمل الدخول إلى حساب المنشأة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن ثم الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة، بعدها ستظهر معلومات أجور المشتركين ومنهم الذين تقل أجورهم عن 4000 ريال، بعد ذلك بإمكانه تعديله إلى الأجر الجديد، ومن ثم الضغط على أيقونة "حفظ". داعية في ذات الوقت أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بتسجيل الأجر الصحيح للمشتركين الذي يشمل الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات؛ حفاظاً على حقوقهم.

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دون التقيد بنسبة 10%.. "التأمينات " تتيح خدمة رفع أجور السعوديين إلى 4000 ريال
سبق

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة فما فوق، وتقل رواتبهم عن 4000 ريال، بحيث يتم رفعها دون التقيد بنسبة 10٪ بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تمثلت في استثناء تطبيق نصوص اللائحة من ناحية إمكانية تعديل ورفع أجور العاملين السعوديين الذين تجاوزوا سن الخمسين إلى 4000 ريال، بعد أن كانت 3000 ريال دون التقيد بنسبة 10٪، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل الآن تعديل أجور العاملين السعوديين المشتركين في نظام التأمينات الذين تقل أجور اشتراكاتهم عن 4000 ريال في أي وقت خلال السنة. لافتة إلى أن القرار يشمل المشترك الاختياري الذي التحق بعمل خاضع للاشتراك الإلزامي.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بيّنت أنه على صاحب العمل الدخول إلى حساب المنشأة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن ثم الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة، بعدها ستظهر معلومات أجور المشتركين ومنهم الذين تقل أجورهم عن 4000 ريال، بعد ذلك بإمكانه تعديله إلى الأجر الجديد، ومن ثم الضغط على أيقونة "حفظ". داعية في ذات الوقت أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بتسجيل الأجر الصحيح للمشتركين الذي يشمل الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات؛ حفاظاً على حقوقهم.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:12 PM

دون التقيد بنسبة 10%.. "التأمينات " تتيح خدمة رفع أجور السعوديين إلى 4000 ريال

الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة فما فوق وتقلّ رواتبهم عن 4 آلاف ريال

A A A
عيسى الحربي - الرياض
5
4,979

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل رفع وتعديل أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة فما فوق، وتقل رواتبهم عن 4000 ريال، بحيث يتم رفعها دون التقيد بنسبة 10٪ بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة تمثلت في استثناء تطبيق نصوص اللائحة من ناحية إمكانية تعديل ورفع أجور العاملين السعوديين الذين تجاوزوا سن الخمسين إلى 4000 ريال، بعد أن كانت 3000 ريال دون التقيد بنسبة 10٪، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل الآن تعديل أجور العاملين السعوديين المشتركين في نظام التأمينات الذين تقل أجور اشتراكاتهم عن 4000 ريال في أي وقت خلال السنة. لافتة إلى أن القرار يشمل المشترك الاختياري الذي التحق بعمل خاضع للاشتراك الإلزامي.

وحول طريقة الاستفادة من الخدمة، بيّنت أنه على صاحب العمل الدخول إلى حساب المنشأة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن ثم الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة، بعدها ستظهر معلومات أجور المشتركين ومنهم الذين تقل أجورهم عن 4000 ريال، بعد ذلك بإمكانه تعديله إلى الأجر الجديد، ومن ثم الضغط على أيقونة "حفظ". داعية في ذات الوقت أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بتسجيل الأجر الصحيح للمشتركين الذي يشمل الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات؛ حفاظاً على حقوقهم.

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