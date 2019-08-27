فجرًا بالأفلاج.. اشتباه تلاه هروب وإطلاق نار والنهاية مهرب القات وقع

عشريني كان معه بسيارته 500 حزمة ونقل للمستشفى بعد إصابته بالكتف

أطاحت الجهات الأمنية في الأفلاج، بشاب في العقد الثالث من عمره، بحوزته كمية كبيرة من حزم القات.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج قد اشتبهت في ساعات الفجر الأولى هذا اليوم، بمركبة يقودها مواطن.

ورفض قائد المركبة أمر التوقف، وبادر بالهروب؛ فتمت ملاحقته، والرد على قيامه بإطلاق النار على الجهات الأمنية بالمثل؛ حتى تم توقيفه بالقوة الجبرية بعد تعرضه لإصابة في الكتف.

وتم تحرير محضر بالحادثة ونقل المواطن للمستشفى لتلقي العلاج، وأصبحت حالته الصحية مستقرة، وتم تسليم أكثر من 500 حزمة قات كانت بحوزته، للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.