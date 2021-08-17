وأشار المركز إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وحول طريقة التحديث، قال المركز: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد «مساعدة معلومات عن Google Chrome»، ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم انقر على إعادة التشغيل.
وأشار المركز إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وحول طريقة التحديث، قال المركز: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد «مساعدة معلومات عن Google Chrome»، ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم انقر على إعادة التشغيل.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
12:35 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Google
المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة
وأشار المركز إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وحول طريقة التحديث، قال المركز: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد «مساعدة معلومات عن Google Chrome»، ورقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم انقر على إعادة التشغيل.