أكبر حصيلة يومية .. "كورونا" يصيب 385 جزائريًا جديدًا
أودى بحياة 8 أشخاص
سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات تسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.
أوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع في عموم البلاد إلى 14657.
وأضافت أنها سجلت ثماني وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 928 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
فيروس كورونا الجديد
أكبر حصيلة يومية .. "كورونا" يصيب 385 جزائريًا جديدًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-02
سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات تسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.
أوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع في عموم البلاد إلى 14657.
وأضافت أنها سجلت ثماني وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 928 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:10 PM
أكبر حصيلة يومية .. "كورونا" يصيب 385 جزائريًا جديدًا
أودى بحياة 8 أشخاص
سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات تسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.
أوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع في عموم البلاد إلى 14657.
وأضافت أنها سجلت ثماني وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 928 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".