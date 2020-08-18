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اتحاد القدم يمنع شخصَيْن من الوجود في مباراتَيْن من الجولة الـ31

بعد ثبوت مخالطة الأول وإصابة الثاني بفيروس كورونا

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الاثنين إنه تم منع شخصَيْن من الوجود في مباراتَيْن ضمن الجولة الـ(31) من منافسات دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وأضاف اتحاد القدم في بيانه: «استمرارًا لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها وزارة الرياضة في المنشآت الرياضية، وبالتعاون بين غرفة العمليات والتحكم في الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي [سدايا]، تم اتخاذ الإجراء الصحي بمنع شخصَيْن بعد أن ثبتت مخالطة أحدهما، وإصابة الآخر بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقًا لتطبيق توكلنا من خلال تفعيل خدمة إدارة التجمعات».

وأكد اتحاد القدم اتباع البروتوكولات الصحية الرياضية كافة سعيًا لضمان سلامة عناصر المنافسة الرياضية كافة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يمنع شخصَيْن من الوجود في مباراتَيْن من الجولة الـ31
سبق

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الاثنين إنه تم منع شخصَيْن من الوجود في مباراتَيْن ضمن الجولة الـ(31) من منافسات دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وأضاف اتحاد القدم في بيانه: «استمرارًا لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها وزارة الرياضة في المنشآت الرياضية، وبالتعاون بين غرفة العمليات والتحكم في الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي [سدايا]، تم اتخاذ الإجراء الصحي بمنع شخصَيْن بعد أن ثبتت مخالطة أحدهما، وإصابة الآخر بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقًا لتطبيق توكلنا من خلال تفعيل خدمة إدارة التجمعات».

وأكد اتحاد القدم اتباع البروتوكولات الصحية الرياضية كافة سعيًا لضمان سلامة عناصر المنافسة الرياضية كافة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
12:31 AM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
12:44 AM

اتحاد القدم يمنع شخصَيْن من الوجود في مباراتَيْن من الجولة الـ31

بعد ثبوت مخالطة الأول وإصابة الثاني بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الاثنين إنه تم منع شخصَيْن من الوجود في مباراتَيْن ضمن الجولة الـ(31) من منافسات دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.

وأضاف اتحاد القدم في بيانه: «استمرارًا لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها وزارة الرياضة في المنشآت الرياضية، وبالتعاون بين غرفة العمليات والتحكم في الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي [سدايا]، تم اتخاذ الإجراء الصحي بمنع شخصَيْن بعد أن ثبتت مخالطة أحدهما، وإصابة الآخر بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقًا لتطبيق توكلنا من خلال تفعيل خدمة إدارة التجمعات».

وأكد اتحاد القدم اتباع البروتوكولات الصحية الرياضية كافة سعيًا لضمان سلامة عناصر المنافسة الرياضية كافة.

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