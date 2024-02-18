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٧ جناة من ٥ جنسيات .. شرطة القصيم تُطيح بلصوص المنازل

أقرّوا بما نُسب إليهم وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

أكّدت شرطة القصيم، اليوم، أنها أطاحت بتشكيلٍ عصابي مكوّنٍ من ٧ متهمين ارتكبوا جرائم سرقة منازل عدة.

تفصيلاً؛ أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكوّنٍ من سبعة متهمين؛ بينهم مواطنان اثنان وآخرون من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سرقة المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نُسب إليهم؛ حيث تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة منطقة القصيم الجهات الأمنية القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٧ جناة من ٥ جنسيات .. شرطة القصيم تُطيح بلصوص المنازل
سبق

أكّدت شرطة القصيم، اليوم، أنها أطاحت بتشكيلٍ عصابي مكوّنٍ من ٧ متهمين ارتكبوا جرائم سرقة منازل عدة.

تفصيلاً؛ أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكوّنٍ من سبعة متهمين؛ بينهم مواطنان اثنان وآخرون من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سرقة المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نُسب إليهم؛ حيث تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
01:49 PM

٧ جناة من ٥ جنسيات .. شرطة القصيم تُطيح بلصوص المنازل

أقرّوا بما نُسب إليهم وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أكّدت شرطة القصيم، اليوم، أنها أطاحت بتشكيلٍ عصابي مكوّنٍ من ٧ متهمين ارتكبوا جرائم سرقة منازل عدة.

تفصيلاً؛ أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكوّنٍ من سبعة متهمين؛ بينهم مواطنان اثنان وآخرون من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سرقة المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نُسب إليهم؛ حيث تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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