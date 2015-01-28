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الانضباط تعاقب الهلال والوحدة ماليًا

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين على خلفية الأحداث المصاحبة لمباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قررت اللجنة إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته مع التعاون.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية على نادي الوحدة وألزمته بدفع غرامة قدرها 10.000 عشرة آلاف ريال، بعد حصول 7 من لاعبيه على إنذارات، في مباراة النصر، في الجولة نفسها.

وأشارت اللجنة أن القرارين غير قابلين للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الانضباط تعاقب الهلال والوحدة ماليًا
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين على خلفية الأحداث المصاحبة لمباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قررت اللجنة إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته مع التعاون.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية على نادي الوحدة وألزمته بدفع غرامة قدرها 10.000 عشرة آلاف ريال، بعد حصول 7 من لاعبيه على إنذارات، في مباراة النصر، في الجولة نفسها.

وأشارت اللجنة أن القرارين غير قابلين للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.


28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
12:32 AM
اخر تعديل
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
01:25 AM

الانضباط تعاقب الهلال والوحدة ماليًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارين انضباطيين على خلفية الأحداث المصاحبة لمباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قررت اللجنة إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (22,500) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته مع التعاون.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية على نادي الوحدة وألزمته بدفع غرامة قدرها 10.000 عشرة آلاف ريال، بعد حصول 7 من لاعبيه على إنذارات، في مباراة النصر، في الجولة نفسها.

وأشارت اللجنة أن القرارين غير قابلين للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.


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