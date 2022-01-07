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"الداخلية" تفتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي فني موسيقى رجال

خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443هـ عبر منصة (أبشر - توظيف)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندي فني موسيقى رجال" بوزارة الداخلية في قطاعي الأمن العام والجوازات.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa .

وزارة الداخلية وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تفتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي فني موسيقى رجال
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندي فني موسيقى رجال" بوزارة الداخلية في قطاعي الأمن العام والجوازات.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
10:21 PM

"الداخلية" تفتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي فني موسيقى رجال

خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443هـ عبر منصة (أبشر - توظيف)

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
972

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندي فني موسيقى رجال" بوزارة الداخلية في قطاعي الأمن العام والجوازات.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,314
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,308
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,711
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,622

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