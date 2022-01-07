أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندي فني موسيقى رجال" بوزارة الداخلية في قطاعي الأمن العام والجوازات. وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa .

"الداخلية" تفتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي فني موسيقى رجال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-07 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندي فني موسيقى رجال" بوزارة الداخلية في قطاعي الأمن العام والجوازات.



وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 10:21 PM

"الداخلية" تفتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي فني موسيقى رجال خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443هـ عبر منصة (أبشر - توظيف)





A A A





16 مشاركة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة "جندي فني موسيقى رجال" بوزارة الداخلية في قطاعي الأمن العام والجوازات.



وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 5 - 10 / 6 / 1443 هـ، عبر منصة (أبشر-توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa .