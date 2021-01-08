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محادثات لبناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية

يتوقع بالقرب من جدة أو نيوم

تجري شركة السيارات "لوسيد" الأمريكية محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أنه يحتمل أن يتم بناء المصنع بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، حيث إن المملكة تنوّع اقتصادها وتحاول أن تصبح مركزاً شرق أوسطياً لتصنيع المركبات الكهربائية.

وتتوقع المصادر أن يتم بناء المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرة إلى أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن قد تحدث بعض التغيرات في أي لحظة كتغير موقع المصنع الى مدينة نيوم في شمال المملكة، حيث إنها أحد الخيارات المطروحة أيضاً كموقع محتمل لبناء مصنع الشركة الأمريكية.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد" حصلت على استثمارات من الصندوق السعودي عام 2018، ووضعت المملكة شرطاً بإقامة مصنع لها في السعودية.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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محادثات لبناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية
سبق

تجري شركة السيارات "لوسيد" الأمريكية محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أنه يحتمل أن يتم بناء المصنع بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، حيث إن المملكة تنوّع اقتصادها وتحاول أن تصبح مركزاً شرق أوسطياً لتصنيع المركبات الكهربائية.

وتتوقع المصادر أن يتم بناء المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرة إلى أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن قد تحدث بعض التغيرات في أي لحظة كتغير موقع المصنع الى مدينة نيوم في شمال المملكة، حيث إنها أحد الخيارات المطروحة أيضاً كموقع محتمل لبناء مصنع الشركة الأمريكية.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد" حصلت على استثمارات من الصندوق السعودي عام 2018، ووضعت المملكة شرطاً بإقامة مصنع لها في السعودية.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:21 PM

محادثات لبناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية

يتوقع بالقرب من جدة أو نيوم

A A A
خالد علي - الرياض
6
3,457

تجري شركة السيارات "لوسيد" الأمريكية محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أنه يحتمل أن يتم بناء المصنع بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، حيث إن المملكة تنوّع اقتصادها وتحاول أن تصبح مركزاً شرق أوسطياً لتصنيع المركبات الكهربائية.

وتتوقع المصادر أن يتم بناء المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرة إلى أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن قد تحدث بعض التغيرات في أي لحظة كتغير موقع المصنع الى مدينة نيوم في شمال المملكة، حيث إنها أحد الخيارات المطروحة أيضاً كموقع محتمل لبناء مصنع الشركة الأمريكية.

يُشار إلى أن شركة "لوسيد" حصلت على استثمارات من الصندوق السعودي عام 2018، ووضعت المملكة شرطاً بإقامة مصنع لها في السعودية.

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