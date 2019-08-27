قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-27 قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 08:16 AM

متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد





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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.