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متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني

تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
08:16 AM

متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني

تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

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