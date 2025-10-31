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الأسبوع في 7 صور: رسالة من نشطاء المناخ لقادة العالم.. وأوضاع ساخنة في الإكوادور

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات ساخنة في الإكوادور اعتراضًا على السياسات الاقتصادية، فيما كان نشطاء المناخ يوجهون رسالتهم إلى قادة العالم لإنقاذ كوكب الأرض. والمزيد تجدونه في الصور.


1- يا لها من ثمرة يقطين كبيرة!.. صبي يحمل الثمرة الثقيلة بكلتا يديه مزرعة في كراولي بإنجلترا



2- انهيار أرضي لأحد طرق مقاطعة بلوماس السريعة بولاية كاليفورنيا بعد سقوط كثيف للأمطار



3- عمل فني مميز أمام أهرامات الجيزة للفنان الإيطالي لورنزو كوين نجل الممثل الراحل أنطوني كوين



4- ثوران بركان "كومبر فيجا" كما يُشاهد من إل باسو في جزر الكناري الإسبانية



5- مواجهات حامية الوطيس بين المتظاهرين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس الإكوادوري الاقتصادية



6- "استثمروا في كوكب الأرض".. نشطاء المناخ خلال احتجاجهم مع اقتراب موعد قمة المناخ في جلاسكو



7- الأشجار الملونة والخضرة البهيجة في جنوب تيرول بإيطاليا




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الأسبوع في 7 صور: رسالة من نشطاء المناخ لقادة العالم.. وأوضاع ساخنة في الإكوادور
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات ساخنة في الإكوادور اعتراضًا على السياسات الاقتصادية، فيما كان نشطاء المناخ يوجهون رسالتهم إلى قادة العالم لإنقاذ كوكب الأرض. والمزيد تجدونه في الصور.


1- يا لها من ثمرة يقطين كبيرة!.. صبي يحمل الثمرة الثقيلة بكلتا يديه مزرعة في كراولي بإنجلترا



2- انهيار أرضي لأحد طرق مقاطعة بلوماس السريعة بولاية كاليفورنيا بعد سقوط كثيف للأمطار



3- عمل فني مميز أمام أهرامات الجيزة للفنان الإيطالي لورنزو كوين نجل الممثل الراحل أنطوني كوين



4- ثوران بركان "كومبر فيجا" كما يُشاهد من إل باسو في جزر الكناري الإسبانية



5- مواجهات حامية الوطيس بين المتظاهرين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس الإكوادوري الاقتصادية



6- "استثمروا في كوكب الأرض".. نشطاء المناخ خلال احتجاجهم مع اقتراب موعد قمة المناخ في جلاسكو



7- الأشجار الملونة والخضرة البهيجة في جنوب تيرول بإيطاليا




31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
02:00 AM

الأسبوع في 7 صور: رسالة من نشطاء المناخ لقادة العالم.. وأوضاع ساخنة في الإكوادور

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ياسر نجدي - الرياض
0
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات ساخنة في الإكوادور اعتراضًا على السياسات الاقتصادية، فيما كان نشطاء المناخ يوجهون رسالتهم إلى قادة العالم لإنقاذ كوكب الأرض. والمزيد تجدونه في الصور.


1- يا لها من ثمرة يقطين كبيرة!.. صبي يحمل الثمرة الثقيلة بكلتا يديه مزرعة في كراولي بإنجلترا



2- انهيار أرضي لأحد طرق مقاطعة بلوماس السريعة بولاية كاليفورنيا بعد سقوط كثيف للأمطار



3- عمل فني مميز أمام أهرامات الجيزة للفنان الإيطالي لورنزو كوين نجل الممثل الراحل أنطوني كوين



4- ثوران بركان "كومبر فيجا" كما يُشاهد من إل باسو في جزر الكناري الإسبانية



5- مواجهات حامية الوطيس بين المتظاهرين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس الإكوادوري الاقتصادية



6- "استثمروا في كوكب الأرض".. نشطاء المناخ خلال احتجاجهم مع اقتراب موعد قمة المناخ في جلاسكو



7- الأشجار الملونة والخضرة البهيجة في جنوب تيرول بإيطاليا




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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,850
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,126

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