بعد وفاتها بـ44 عاماً.. "أم كلثوم" تظهر طيفاً بالسعودية تحمل المفاجآت

بتقنية "الهولوجرام" ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" بالعلا

في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية سيكون الجمهور السعودي الليلة على موعد مع حفل غنائي ضخم سيحمل العديد من المفاجآت تطل من خلاله الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "الهولوغرام" عبر الطيف الذي أدته الفنانة المصرية صابرين، وذلك عبر قناة mbc1 وضمن فعاليات شتاء طنطورة من منتجع الفيل في محافظة العُلا.

وسيشهد الحفل الغنائي والموسيقي العديد من المفاجآت التي أرجأ منظمو الحفل الكشف عنها لوقت إقامته، كما سيتواجد الليلة العازف على آلة الأكورديون "فاروق سلامة"، وهو العازف الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من ضمن أعضاء الفرقة الموسيقية التي صاحبت الراحلة أم كلثوم؛ اذ سيكون بحسب قناة mbc حاضراً لأداء معزوفات موسيقية، وستقدم للراحلة 4 أغاني منتقاة منها "سيرة الحب" و"ألف ليلة وليلة"، كما ستقدم "سناء نبيل" من أقارب ام كلثوم 4 أغانٍ، وكذلك الفنان محمد الشرنوبي، كما سيكون من ضمن الحضور عائلة أم كلثوم، وتشهد الحفلة إقبالاً، إذ نفدت جميع تذاكرها من اليوم الثاني لعرض بيعها.

وقد ساهمت الفنانة والممثلة المصرية "صابرين" والتي جسدت قبل 20 سنة شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل حمل اسمها، في التحضير للحفل؛ حيث إنها ستجسد شخصية أم كلثوم باستخدام تقنية "الهولوجرام"، وقد تطلب ذلك منها إجراء العديد من التدريبات والتجهيزات من خلف الكواليس على مدى شهرين كاملة ما بين دبي والقاهرة.

يشار إلى أن تقنية "الهولوجرام" هى فى الأساس عبارة عن صور تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة فى الفضاء المطلق؛ حيث تعتمد على الموجات الضوئية التى تتولى مسؤولية التصوير ثلاثى الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.