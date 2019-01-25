النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

بعد وفاتها بـ44 عاماً.. "أم كلثوم" تظهر طيفاً بالسعودية تحمل المفاجآت

بتقنية "الهولوجرام" ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" بالعلا

في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية سيكون الجمهور السعودي الليلة على موعد مع حفل غنائي ضخم سيحمل العديد من المفاجآت تطل من خلاله الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "الهولوغرام" عبر الطيف الذي أدته الفنانة المصرية صابرين، وذلك عبر قناة mbc1 وضمن فعاليات شتاء طنطورة من منتجع الفيل في محافظة العُلا.

وسيشهد الحفل الغنائي والموسيقي العديد من المفاجآت التي أرجأ منظمو الحفل الكشف عنها لوقت إقامته، كما سيتواجد الليلة العازف على آلة الأكورديون "فاروق سلامة"، وهو العازف الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من ضمن أعضاء الفرقة الموسيقية التي صاحبت الراحلة أم كلثوم؛ اذ سيكون بحسب قناة mbc حاضراً لأداء معزوفات موسيقية، وستقدم للراحلة 4 أغاني منتقاة منها "سيرة الحب" و"ألف ليلة وليلة"، كما ستقدم "سناء نبيل" من أقارب ام كلثوم 4 أغانٍ، وكذلك الفنان محمد الشرنوبي، كما سيكون من ضمن الحضور عائلة أم كلثوم، وتشهد الحفلة إقبالاً، إذ نفدت جميع تذاكرها من اليوم الثاني لعرض بيعها.

وقد ساهمت الفنانة والممثلة المصرية "صابرين" والتي جسدت قبل 20 سنة شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل حمل اسمها، في التحضير للحفل؛ حيث إنها ستجسد شخصية أم كلثوم باستخدام تقنية "الهولوجرام"، وقد تطلب ذلك منها إجراء العديد من التدريبات والتجهيزات من خلف الكواليس على مدى شهرين كاملة ما بين دبي والقاهرة.

يشار إلى أن تقنية "الهولوجرام" هى فى الأساس عبارة عن صور تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة فى الفضاء المطلق؛ حيث تعتمد على الموجات الضوئية التى تتولى مسؤولية التصوير ثلاثى الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد وفاتها بـ44 عاماً.. "أم كلثوم" تظهر طيفاً بالسعودية تحمل المفاجآت
سبق

في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية سيكون الجمهور السعودي الليلة على موعد مع حفل غنائي ضخم سيحمل العديد من المفاجآت تطل من خلاله الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "الهولوغرام" عبر الطيف الذي أدته الفنانة المصرية صابرين، وذلك عبر قناة mbc1 وضمن فعاليات شتاء طنطورة من منتجع الفيل في محافظة العُلا.

وسيشهد الحفل الغنائي والموسيقي العديد من المفاجآت التي أرجأ منظمو الحفل الكشف عنها لوقت إقامته، كما سيتواجد الليلة العازف على آلة الأكورديون "فاروق سلامة"، وهو العازف الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من ضمن أعضاء الفرقة الموسيقية التي صاحبت الراحلة أم كلثوم؛ اذ سيكون بحسب قناة mbc حاضراً لأداء معزوفات موسيقية، وستقدم للراحلة 4 أغاني منتقاة منها "سيرة الحب" و"ألف ليلة وليلة"، كما ستقدم "سناء نبيل" من أقارب ام كلثوم 4 أغانٍ، وكذلك الفنان محمد الشرنوبي، كما سيكون من ضمن الحضور عائلة أم كلثوم، وتشهد الحفلة إقبالاً، إذ نفدت جميع تذاكرها من اليوم الثاني لعرض بيعها.

وقد ساهمت الفنانة والممثلة المصرية "صابرين" والتي جسدت قبل 20 سنة شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل حمل اسمها، في التحضير للحفل؛ حيث إنها ستجسد شخصية أم كلثوم باستخدام تقنية "الهولوجرام"، وقد تطلب ذلك منها إجراء العديد من التدريبات والتجهيزات من خلف الكواليس على مدى شهرين كاملة ما بين دبي والقاهرة.

يشار إلى أن تقنية "الهولوجرام" هى فى الأساس عبارة عن صور تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة فى الفضاء المطلق؛ حيث تعتمد على الموجات الضوئية التى تتولى مسؤولية التصوير ثلاثى الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
02:44 PM

بعد وفاتها بـ44 عاماً.. "أم كلثوم" تظهر طيفاً بالسعودية تحمل المفاجآت

بتقنية "الهولوجرام" ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" بالعلا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
4,930

في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية سيكون الجمهور السعودي الليلة على موعد مع حفل غنائي ضخم سيحمل العديد من المفاجآت تطل من خلاله الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "الهولوغرام" عبر الطيف الذي أدته الفنانة المصرية صابرين، وذلك عبر قناة mbc1 وضمن فعاليات شتاء طنطورة من منتجع الفيل في محافظة العُلا.

وسيشهد الحفل الغنائي والموسيقي العديد من المفاجآت التي أرجأ منظمو الحفل الكشف عنها لوقت إقامته، كما سيتواجد الليلة العازف على آلة الأكورديون "فاروق سلامة"، وهو العازف الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من ضمن أعضاء الفرقة الموسيقية التي صاحبت الراحلة أم كلثوم؛ اذ سيكون بحسب قناة mbc حاضراً لأداء معزوفات موسيقية، وستقدم للراحلة 4 أغاني منتقاة منها "سيرة الحب" و"ألف ليلة وليلة"، كما ستقدم "سناء نبيل" من أقارب ام كلثوم 4 أغانٍ، وكذلك الفنان محمد الشرنوبي، كما سيكون من ضمن الحضور عائلة أم كلثوم، وتشهد الحفلة إقبالاً، إذ نفدت جميع تذاكرها من اليوم الثاني لعرض بيعها.

وقد ساهمت الفنانة والممثلة المصرية "صابرين" والتي جسدت قبل 20 سنة شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل حمل اسمها، في التحضير للحفل؛ حيث إنها ستجسد شخصية أم كلثوم باستخدام تقنية "الهولوجرام"، وقد تطلب ذلك منها إجراء العديد من التدريبات والتجهيزات من خلف الكواليس على مدى شهرين كاملة ما بين دبي والقاهرة.

يشار إلى أن تقنية "الهولوجرام" هى فى الأساس عبارة عن صور تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة فى الفضاء المطلق؛ حيث تعتمد على الموجات الضوئية التى تتولى مسؤولية التصوير ثلاثى الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,785
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,452
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,620
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,568

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة