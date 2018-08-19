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مساعدات "إغاثي الملك سلمان" تصل الجوف اليمنية لمساعدة متضرري السيول

شملت مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط واستفاد منها 371 فرداً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وقد جرى توزيع 51 خيمة و33 بساطا و371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط، استفاد منها 371 فرداً.

ويأتي هذا التوزيع ضمن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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مساعدات "إغاثي الملك سلمان" تصل الجوف اليمنية لمساعدة متضرري السيول
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وقد جرى توزيع 51 خيمة و33 بساطا و371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط، استفاد منها 371 فرداً.

ويأتي هذا التوزيع ضمن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
05:41 PM

مساعدات "إغاثي الملك سلمان" تصل الجوف اليمنية لمساعدة متضرري السيول

شملت مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط واستفاد منها 371 فرداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وقد جرى توزيع 51 خيمة و33 بساطا و371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط، استفاد منها 371 فرداً.

ويأتي هذا التوزيع ضمن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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