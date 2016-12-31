النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في نجران

منذ بدء العمل فيها وعبر 8 عيادات موزعة على المدينة وبقية المحافظات

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران، خدماتها لـ41506 مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبيّنت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 19994 مستفيدًا؛ وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 21512 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَن يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد.

فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في نجران
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران، خدماتها لـ41506 مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبيّنت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 19994 مستفيدًا؛ وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 21512 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَن يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد.

فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
11:51 AM

أكثر من 41 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" في نجران

منذ بدء العمل فيها وعبر 8 عيادات موزعة على المدينة وبقية المحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
232

قدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران، خدماتها لـ41506 مستفيدين؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبيّنت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 19994 مستفيدًا؛ وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 21512 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَن يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق؛ وذلك دون حجز موعد.

فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة