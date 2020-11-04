النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 426 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 426 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 348936 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 441 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 335594 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5471 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7871 والحالات الحرجة 736 .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": تسجيل 426 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 348936 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 441 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 335594 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5471 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7871 والحالات الحرجة 736 .

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 426 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
8,572

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 348936 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 441 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 335594 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5471 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7871 والحالات الحرجة 736 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,867
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,917
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,999

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة