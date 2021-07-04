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متحدث "الداخلية" يستعرض التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد المخالفات في مؤتمر "كورونا"

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 24 من ذي القعدة الموافق 4 يوليو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتحديثات بلائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" على "تويتر".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الداخلية" يستعرض التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد المخالفات في مؤتمر "كورونا"
سبق

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 24 من ذي القعدة الموافق 4 يوليو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتحديثات بلائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" على "تويتر".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
12:26 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:04 AM

متحدث "الداخلية" يستعرض التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد المخالفات في مؤتمر "كورونا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
1,830

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 24 من ذي القعدة الموافق 4 يوليو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتحديثات بلائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" على "تويتر".

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