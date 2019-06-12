النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

"هدف": برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يدعم توظيف المنشآت للسعوديين

الصندوق: في أغلب مهن سوق العمل .. ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعياً من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَن هم على رأس العمل.

وتستفيد المنشأة بانضمامها إلى البرنامج، بتحمُّل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنضمين عن طريق البرنامج، حيث حدّد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجّه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح "هدف"، للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة إلى البرنامج واحتساب الدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يدعم توظيف المنشآت للسعوديين
سبق

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعياً من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَن هم على رأس العمل.

وتستفيد المنشأة بانضمامها إلى البرنامج، بتحمُّل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنضمين عن طريق البرنامج، حيث حدّد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجّه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح "هدف"، للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة إلى البرنامج واحتساب الدعم.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
11:19 AM

"هدف": برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يدعم توظيف المنشآت للسعوديين

الصندوق: في أغلب مهن سوق العمل .. ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,667

أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعياً من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات مَن هم على رأس العمل.

وتستفيد المنشأة بانضمامها إلى البرنامج، بتحمُّل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنضمين عن طريق البرنامج، حيث حدّد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 % للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجّه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأتاح "هدف"، للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة إلى البرنامج واحتساب الدعم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,611
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,453
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,418
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,228

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة