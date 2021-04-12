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إيران تتهم إسرائيل بتخريب منشأة نطنز النووية

تعهدت بالانتقام لهجوم أمس

اتهمت إيران اليوم (الاثنين)، العدو اللدود إسرائيل بتخريب موقعها النووي الرئيسي في نطنز، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه

أحدث حلقة في حرب سرية طويلة الأمد.

وذكر موقع "نور نيوز" الإيراني شبه الرسمي، أن جهاز الأمن تعرف على الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في

إحدى قاعات الإنتاج في معمل تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف الموقع أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال هذا الشخص، دون إعطاء تفاصيل عن الشخص.

ووصفت طهران الحادث أمس بأنه عمل من الإرهاب النووي، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.

إيران النووي الرئيسي

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تتهم إسرائيل بتخريب منشأة نطنز النووية
سبق

اتهمت إيران اليوم (الاثنين)، العدو اللدود إسرائيل بتخريب موقعها النووي الرئيسي في نطنز، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه

أحدث حلقة في حرب سرية طويلة الأمد.

وذكر موقع "نور نيوز" الإيراني شبه الرسمي، أن جهاز الأمن تعرف على الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في

إحدى قاعات الإنتاج في معمل تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف الموقع أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال هذا الشخص، دون إعطاء تفاصيل عن الشخص.

ووصفت طهران الحادث أمس بأنه عمل من الإرهاب النووي، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
03:34 PM

إيران تتهم إسرائيل بتخريب منشأة نطنز النووية

تعهدت بالانتقام لهجوم أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت إيران اليوم (الاثنين)، العدو اللدود إسرائيل بتخريب موقعها النووي الرئيسي في نطنز، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه

أحدث حلقة في حرب سرية طويلة الأمد.

وذكر موقع "نور نيوز" الإيراني شبه الرسمي، أن جهاز الأمن تعرف على الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في

إحدى قاعات الإنتاج في معمل تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف الموقع أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال هذا الشخص، دون إعطاء تفاصيل عن الشخص.

ووصفت طهران الحادث أمس بأنه عمل من الإرهاب النووي، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.

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