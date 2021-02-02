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"ويكيبيديا" تطلق قواعد جديدة لمعالجة فشلها في مكافحة التحرش ونقص التنوع

تحظر خطاب الكراهية والصور النمطية

ستطلق المؤسسة التي تدير "ويكيبيديا"، أول مدونة عالمية لقواعد السلوك، اليوم (الثلاثاء)، في محاولة لمواجهة الانتقادات، التي ترى أنها فشلت في مكافحة التحرش وتعاني من نقص التنوع.

وتحظر مدونة السلوك الجديدة المضايقات داخل وخارج الموقع، وتحظر السلوكيات مثل خطاب الكراهية، واستخدام الإهانات والصور النمطية أو الهجمات على أساس الخصائص الشخصية، بالإضافة إلى التهديدات بالعنف الجسدي والمطاردة، أو متابعة شخص عبر مقالات مختلفة لنقد عملهم.

واعترفت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "ويكيبيديا" ماريا سيفيداري، بأن الموسوعة بحاجة إلى أن تكون أكثر شمولية، وتفتقد إلى الكثير من الأصوات والفئات المهمشة، وفقاً لـ"رويترز".

على عكس "فيسبوك" و"تويتر" اللذين يتخذان المزيد من المناهج من أعلى إلى أسفل لإدارة المحتوى، تعتمد الموسوعة عبر الإنترنت على متطوعين غير مدفوعي الأجر للتعامل مع المشكلات المتعلقة بسلوك المستخدمين.

وبينت "ويكيبيديا" أن أكثر من 1500 متطوع من "ويكيبيديا" من خمس قارات و30 لغة شاركوا في وضع القواعد الجديدة بعد تصويت مجلس الأمناء في مايو من العام الماضي لتطوير معايير ملزمة جديدة.

وخضعت المنصات عبر الإنترنت لتدقيق مكثف للسلوك التعسفي والخطاب العنيف وأشكال أخرى من المحتوى الإشكالي؛ مما دفعهم إلى تجديد قواعد المحتوى وفرضها بصرامة أكبر.

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"ويكيبيديا" تطلق قواعد جديدة لمعالجة فشلها في مكافحة التحرش ونقص التنوع
سبق

ستطلق المؤسسة التي تدير "ويكيبيديا"، أول مدونة عالمية لقواعد السلوك، اليوم (الثلاثاء)، في محاولة لمواجهة الانتقادات، التي ترى أنها فشلت في مكافحة التحرش وتعاني من نقص التنوع.

وتحظر مدونة السلوك الجديدة المضايقات داخل وخارج الموقع، وتحظر السلوكيات مثل خطاب الكراهية، واستخدام الإهانات والصور النمطية أو الهجمات على أساس الخصائص الشخصية، بالإضافة إلى التهديدات بالعنف الجسدي والمطاردة، أو متابعة شخص عبر مقالات مختلفة لنقد عملهم.

واعترفت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "ويكيبيديا" ماريا سيفيداري، بأن الموسوعة بحاجة إلى أن تكون أكثر شمولية، وتفتقد إلى الكثير من الأصوات والفئات المهمشة، وفقاً لـ"رويترز".

على عكس "فيسبوك" و"تويتر" اللذين يتخذان المزيد من المناهج من أعلى إلى أسفل لإدارة المحتوى، تعتمد الموسوعة عبر الإنترنت على متطوعين غير مدفوعي الأجر للتعامل مع المشكلات المتعلقة بسلوك المستخدمين.

وبينت "ويكيبيديا" أن أكثر من 1500 متطوع من "ويكيبيديا" من خمس قارات و30 لغة شاركوا في وضع القواعد الجديدة بعد تصويت مجلس الأمناء في مايو من العام الماضي لتطوير معايير ملزمة جديدة.

وخضعت المنصات عبر الإنترنت لتدقيق مكثف للسلوك التعسفي والخطاب العنيف وأشكال أخرى من المحتوى الإشكالي؛ مما دفعهم إلى تجديد قواعد المحتوى وفرضها بصرامة أكبر.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
06:03 PM

"ويكيبيديا" تطلق قواعد جديدة لمعالجة فشلها في مكافحة التحرش ونقص التنوع

تحظر خطاب الكراهية والصور النمطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ستطلق المؤسسة التي تدير "ويكيبيديا"، أول مدونة عالمية لقواعد السلوك، اليوم (الثلاثاء)، في محاولة لمواجهة الانتقادات، التي ترى أنها فشلت في مكافحة التحرش وتعاني من نقص التنوع.

وتحظر مدونة السلوك الجديدة المضايقات داخل وخارج الموقع، وتحظر السلوكيات مثل خطاب الكراهية، واستخدام الإهانات والصور النمطية أو الهجمات على أساس الخصائص الشخصية، بالإضافة إلى التهديدات بالعنف الجسدي والمطاردة، أو متابعة شخص عبر مقالات مختلفة لنقد عملهم.

واعترفت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "ويكيبيديا" ماريا سيفيداري، بأن الموسوعة بحاجة إلى أن تكون أكثر شمولية، وتفتقد إلى الكثير من الأصوات والفئات المهمشة، وفقاً لـ"رويترز".

على عكس "فيسبوك" و"تويتر" اللذين يتخذان المزيد من المناهج من أعلى إلى أسفل لإدارة المحتوى، تعتمد الموسوعة عبر الإنترنت على متطوعين غير مدفوعي الأجر للتعامل مع المشكلات المتعلقة بسلوك المستخدمين.

وبينت "ويكيبيديا" أن أكثر من 1500 متطوع من "ويكيبيديا" من خمس قارات و30 لغة شاركوا في وضع القواعد الجديدة بعد تصويت مجلس الأمناء في مايو من العام الماضي لتطوير معايير ملزمة جديدة.

وخضعت المنصات عبر الإنترنت لتدقيق مكثف للسلوك التعسفي والخطاب العنيف وأشكال أخرى من المحتوى الإشكالي؛ مما دفعهم إلى تجديد قواعد المحتوى وفرضها بصرامة أكبر.

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