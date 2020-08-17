النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. النقوش الثمودية والنصوص المسمارية بتيماء تكشف وصول حضارة بابل للمنطقة

تتحدث عن ملك بابل "نابونيد"

تصوير: يحيى المازن

استعرض المهتم بالآثار، عقلا الربيعة، بعض النقوش الثمودية التي تتكلم عن ملك بابل (نابونيد)، مبينًا أن حضارة بابل قد وصلت إلى ملتقى الحضارات (تيماء).

وفسر "الربيعة" أحد النصوص المسمارية، التي تعود إلى عهد الملك البابلي نابونيد (555 - 539 ق.م) في موقع أثري بمحافظة تيماء، التي احتلها واستقر بها لمدة عشر سنوات.

ويضيف الربيعة بأن ملك بابل وملك دومة الجندل نقشا اسمَيْهما بوضوح، وهو ما يعتبر أهم ما جاء في هذه النقوش. وتُرجم النص المنقوش كما يأتي: "يا عتر سما وصلم استمعا لبسرٰن بن مورن ملك دمت. أنا بسرٰن عبد نبونئد ملك بابل (نظرت هـغنم بـمئتن فرسن ومئتن ركب إبل)"، ‏أي "حرست الغنائم بمائتي فارس ومائتي راكب إبل".


وأوضح "الربيعة" أن هناك العديد من النقوش التي تؤكد وجود ملك بابل بتيماء، منها نقش في منطقة المشمرخة بأن سادن ملك بابل وُجد في هذا المكان.

وأشار إلى أن هناك نقشًا آخر يذكر فيه "أنا مردان، صديق ملك بابل، أتيت مع رب سرس كي يرعى بالفلاة، يتلو ويتتبع بادية لعق".

وأكد "الربيعة" أن هذه المنطقة غنية بالنقوش التي تتكلم عن ملك بابل، وتكشف أسرارًا عن هذه الحضارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. النقوش الثمودية والنصوص المسمارية بتيماء تكشف وصول حضارة بابل للمنطقة
سبق

تصوير: يحيى المازن

استعرض المهتم بالآثار، عقلا الربيعة، بعض النقوش الثمودية التي تتكلم عن ملك بابل (نابونيد)، مبينًا أن حضارة بابل قد وصلت إلى ملتقى الحضارات (تيماء).

وفسر "الربيعة" أحد النصوص المسمارية، التي تعود إلى عهد الملك البابلي نابونيد (555 - 539 ق.م) في موقع أثري بمحافظة تيماء، التي احتلها واستقر بها لمدة عشر سنوات.

ويضيف الربيعة بأن ملك بابل وملك دومة الجندل نقشا اسمَيْهما بوضوح، وهو ما يعتبر أهم ما جاء في هذه النقوش. وتُرجم النص المنقوش كما يأتي: "يا عتر سما وصلم استمعا لبسرٰن بن مورن ملك دمت. أنا بسرٰن عبد نبونئد ملك بابل (نظرت هـغنم بـمئتن فرسن ومئتن ركب إبل)"، ‏أي "حرست الغنائم بمائتي فارس ومائتي راكب إبل".


وأوضح "الربيعة" أن هناك العديد من النقوش التي تؤكد وجود ملك بابل بتيماء، منها نقش في منطقة المشمرخة بأن سادن ملك بابل وُجد في هذا المكان.

وأشار إلى أن هناك نقشًا آخر يذكر فيه "أنا مردان، صديق ملك بابل، أتيت مع رب سرس كي يرعى بالفلاة، يتلو ويتتبع بادية لعق".

وأكد "الربيعة" أن هذه المنطقة غنية بالنقوش التي تتكلم عن ملك بابل، وتكشف أسرارًا عن هذه الحضارة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
09:44 PM

شاهد.. النقوش الثمودية والنصوص المسمارية بتيماء تكشف وصول حضارة بابل للمنطقة

تتحدث عن ملك بابل "نابونيد"

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,952

تصوير: يحيى المازن

استعرض المهتم بالآثار، عقلا الربيعة، بعض النقوش الثمودية التي تتكلم عن ملك بابل (نابونيد)، مبينًا أن حضارة بابل قد وصلت إلى ملتقى الحضارات (تيماء).

وفسر "الربيعة" أحد النصوص المسمارية، التي تعود إلى عهد الملك البابلي نابونيد (555 - 539 ق.م) في موقع أثري بمحافظة تيماء، التي احتلها واستقر بها لمدة عشر سنوات.

ويضيف الربيعة بأن ملك بابل وملك دومة الجندل نقشا اسمَيْهما بوضوح، وهو ما يعتبر أهم ما جاء في هذه النقوش. وتُرجم النص المنقوش كما يأتي: "يا عتر سما وصلم استمعا لبسرٰن بن مورن ملك دمت. أنا بسرٰن عبد نبونئد ملك بابل (نظرت هـغنم بـمئتن فرسن ومئتن ركب إبل)"، ‏أي "حرست الغنائم بمائتي فارس ومائتي راكب إبل".


وأوضح "الربيعة" أن هناك العديد من النقوش التي تؤكد وجود ملك بابل بتيماء، منها نقش في منطقة المشمرخة بأن سادن ملك بابل وُجد في هذا المكان.

وأشار إلى أن هناك نقشًا آخر يذكر فيه "أنا مردان، صديق ملك بابل، أتيت مع رب سرس كي يرعى بالفلاة، يتلو ويتتبع بادية لعق".

وأكد "الربيعة" أن هذه المنطقة غنية بالنقوش التي تتكلم عن ملك بابل، وتكشف أسرارًا عن هذه الحضارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,350
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,352
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,727

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة