سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 561,181 إصابة جديدة و2,819 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 72,874,041، فيما بلغ عدد الوفيات 873,957.
الولايات المتحدة تسجل 561,181 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 561,181 إصابة جديدة و2,819 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 72,874,041، فيما بلغ عدد الوفيات 873,957.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 561,181 إصابة جديدة و2,819 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجل 561,181 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 561,181 إصابة جديدة و2,819 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 72,874,041، فيما بلغ عدد الوفيات 873,957.