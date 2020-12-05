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بالفيديو.. لحظة انفجار مدخنة ضخمة وانهيارها فجأة

بدأت بتوليد الطاقة عام 1952

رصدت كاميرات مراقبة لحظة انفجار مدخنة ضخمة في محطة كهرباء تينيسي TVA Widows Creek Fossil التاريخية التي بدأت بتوليد الطاقة عام 1952م.

ويقول تقرير مصوّر على موقع "سي إن إن" بالعربية، هذا كل ما تبقى من محطة كهرباء تينيسي التاريخية التي انفجرت وانهارت.

ويظهر الفيديو الذي التُقطت بعض مشاهده من أعلى، لحظة انهيار المدخنة التاريخية بصوت مرعب، على مساحة واسعة من الأرض، امتلأت بالدخان والغبار الكثيف.

بدأت محطة الكهرباء بتوليد الطاقة عام 1952م، وتم إيقافها عن العمل عام 2015م، وبدأت السلطات بهدم موقع المحطة منذ عامين.

وحسب سلطات ولاية تينيسي، عقب الانتهاء من تطهير الموقع، سيكون جاهزاً لخطة التطوير الجديدة للمنطقة.

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. لحظة انفجار مدخنة ضخمة وانهيارها فجأة
سبق

رصدت كاميرات مراقبة لحظة انفجار مدخنة ضخمة في محطة كهرباء تينيسي TVA Widows Creek Fossil التاريخية التي بدأت بتوليد الطاقة عام 1952م.

ويقول تقرير مصوّر على موقع "سي إن إن" بالعربية، هذا كل ما تبقى من محطة كهرباء تينيسي التاريخية التي انفجرت وانهارت.

ويظهر الفيديو الذي التُقطت بعض مشاهده من أعلى، لحظة انهيار المدخنة التاريخية بصوت مرعب، على مساحة واسعة من الأرض، امتلأت بالدخان والغبار الكثيف.

بدأت محطة الكهرباء بتوليد الطاقة عام 1952م، وتم إيقافها عن العمل عام 2015م، وبدأت السلطات بهدم موقع المحطة منذ عامين.

وحسب سلطات ولاية تينيسي، عقب الانتهاء من تطهير الموقع، سيكون جاهزاً لخطة التطوير الجديدة للمنطقة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
01:34 PM

بالفيديو.. لحظة انفجار مدخنة ضخمة وانهيارها فجأة

بدأت بتوليد الطاقة عام 1952

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,415

رصدت كاميرات مراقبة لحظة انفجار مدخنة ضخمة في محطة كهرباء تينيسي TVA Widows Creek Fossil التاريخية التي بدأت بتوليد الطاقة عام 1952م.

ويقول تقرير مصوّر على موقع "سي إن إن" بالعربية، هذا كل ما تبقى من محطة كهرباء تينيسي التاريخية التي انفجرت وانهارت.

ويظهر الفيديو الذي التُقطت بعض مشاهده من أعلى، لحظة انهيار المدخنة التاريخية بصوت مرعب، على مساحة واسعة من الأرض، امتلأت بالدخان والغبار الكثيف.

بدأت محطة الكهرباء بتوليد الطاقة عام 1952م، وتم إيقافها عن العمل عام 2015م، وبدأت السلطات بهدم موقع المحطة منذ عامين.

وحسب سلطات ولاية تينيسي، عقب الانتهاء من تطهير الموقع، سيكون جاهزاً لخطة التطوير الجديدة للمنطقة.

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