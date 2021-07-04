"الخريف" يدشِّن أول مصنع لإنتاج الزجاج بحائل بإجمالي استثمارات تقارب 16 مليون ريال

تفقَّد عددًا من المشروعات الصناعية القائمة والجاري تنفيذها بالمدينة الصناعية

دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته التفقدية للمدينة الصناعية بمنطقة حائل، أول مصنع لإنتاج الزجاج بالمنطقة، يصل إجمالي الاستثمارات فيه إلى ما يقارب 16 مليون ريال، ويقع على مساحة تقارب 7 آلاف م²، ويمثل قيمة مضافة للقطاع الصناعي باعتباره الأول من نوعه في منطقة حائل، والثاني في مناطق شمال المملكة؛ ما سيسهم في سد احتياج تلك المناطق بشكل عام، إضافة إلى التطلع إلى التوسع في تصدير منتجاته إلى الدول المجاورة.

وتفصيلاً، وقف الخريف خلال الزيارة على عدد من المشروعات الصناعية القائمة والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بحائل، واستهل برنامجه بزيارة مصنع شركة تلدين للحلول البلاستيكية التي يصل حجم استثماراتها إلى 525 مليون ريال لإنتاج أنابيب ومواسير بلاستيكية، عوازل بلاستيكية، صناديق وطبليات بلاستيكية، وخزانات بلاستيكية، ثم مصنع شركة لدنك العالمية باستثمارات 25 مليون ريال على مساحة 13834 م² لإنتاج أبواب ونوافذ pvc، إضافة إلى مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية لإنتاج أدوات مضادة حيوية وحموضة، ومسكنات، وملينات خافضة للحرارة، وأدوية متنوعة، تسهم في تحقيق الأمن الدوائي للمملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"مدن"، المهندس خالد بن محمد السالم، أن مصنع فيصل مهدي للزجاج الذي دشنه وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" يُعدُّ مثالاً للمشروعات النوعية المملوكة لرواد الأعمال بمدننا الصناعية.

وأضاف بأن المشروع متخصص في إنتاج السيكوريت، الدبل جلاس، الزجاج المرمل، والزجاج العازل الحراري، ويستهدف التصدير للخارج. مبينًا أن المدن الصناعية تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة نظرًا للإجراءات الميسرة والمحفزات والحلول التمويلية التي توفرها "مدن" لشركائها الصناعيين، ورواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأكد أن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تعمل على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة في المدن الصناعية، وذلك ضمن المبادرات الموكلة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأشار إلى أن المدينة الصناعية بحائل أُنشئت عام 2003 على مساحة 3,880 مليون م² منها 3 ملايين م² مساحات مطورة، تضم 107 عقود صناعية وخدمية بين قائم ومنتج وتحت الإنشاء والتأسيس.

وبيّن أنها تحتضن العديد من الصناعات المتنوعة، أبرزها: المنتجات الغذائية، الصناعات التحويلية الأخرى، المنتجات الصيدلانية، منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، منتجات المطاط والبلاستك، المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، المعدات الكهربائية، صنع الملبوسات، صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، صنع الأثاث، وصنع الفلزات القاعدية.

ولفت "السالم" إلى أن المدينة الصناعية بحائل يوجد بها 12 مصنعًا جاهزًا بمساحة 1500م² ، فيما يجري إنشاء 24 مصنعًا جاهزًا بمساحة 450 م² لكل وحدة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بأن "مدن" أكملت خدمات البنية التحتية شاملة شبكات: مياه الشرب، تصريف الأمطار، الصرف الصحي، شبكات الكهرباء، إنارة الشوارع، وتأهيل الطرق الرئيسة. مشيرًا إلى أن المدينة الصناعية بحائل تتميز بقربها من مطار حائل الدولي على مسافة 15كم، ومن محطة قطار حائل على بعد 60 كم.

بدوره، أوضح المؤسس والمدير العام للمشروع فيصل مهدي التبيناوي أن المدينة الصناعية بحائل تشكل بيئة رائعة لكل مستثمر يرغب في تحقيق عوائد ربحية مجزية، حيث يمكن البدء في النشاط الإنتاجي بإجراءات سهلة وزمن قصير وبأقل تكاليف تشغيلية ممكنة. مقدمًا شكره لوزير الصناعة والثروة المعدنية على تدشينه المشروع، ودعمه رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. مشيرًا إلى أنه سيعمل على أن يكون المصنع مساهمًا فاعلاً في تحقيق التنمية بمنطقة حائل.