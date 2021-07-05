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مجلس الوزراء المصري ينفي رصد سلالات متحورة من كورونا

تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون خلال شهرين

نفى مجلس الوزراء المصري، رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد في تصريح نُشر بالقاهرة اليوم، أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد تحورات جديدة بكورونا لتحليل "بي سي آر"؛ مشيرًا إلى أن قرارات التخفيف التي تم اتخاذها تُظهر تحسن الوضع الوبائي.

وأشار إلى أن مصر تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون إن جونسون، خلال شهرين من الآن.

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مجلس الوزراء المصري ينفي رصد سلالات متحورة من كورونا
سبق

نفى مجلس الوزراء المصري، رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد في تصريح نُشر بالقاهرة اليوم، أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد تحورات جديدة بكورونا لتحليل "بي سي آر"؛ مشيرًا إلى أن قرارات التخفيف التي تم اتخاذها تُظهر تحسن الوضع الوبائي.

وأشار إلى أن مصر تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون إن جونسون، خلال شهرين من الآن.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:44 AM

مجلس الوزراء المصري ينفي رصد سلالات متحورة من كورونا

تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون خلال شهرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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نفى مجلس الوزراء المصري، رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد في تصريح نُشر بالقاهرة اليوم، أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد تحورات جديدة بكورونا لتحليل "بي سي آر"؛ مشيرًا إلى أن قرارات التخفيف التي تم اتخاذها تُظهر تحسن الوضع الوبائي.

وأشار إلى أن مصر تترقب وصول 20 مليون جرعة من لقاح جونسون إن جونسون، خلال شهرين من الآن.

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