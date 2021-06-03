النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. الليلة انطلاق أولى الحفلات الفنية وسط إجراءات صحية مشددة

بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير والحضور للمحصنين فقط في "توكلنا"

تنطلق اليوم أولى الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه وفق إجراءات احترازية وصحية مشددة، وذلك بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير، وسيكون الحضور للمحصنين فقط في تطبيق توكلنا.

وبحسب مراسل قناة العربية:‬ فقد اعتمدت الهيئة إجراءات صحية مشددة لدخول الحفلات الفنية، بتقليص أعداد الحضور إلى نسبة 40٪ من الطاقة الاستيعابية لمساحة الفعاليات وتخصيص ممرات خاصة للدخول والخروج، ومسافة 3 أمتار بين كل طاولة وأخرى، وكل طاولة فيها أربعة كراسي أو أقل، مشيرًا إلى أن دخول الحفلات الغنائية مقتصر على من تجاوزوا 18 عامًا.

ولفت إلى أن الفنانين الذين سيحيون الحفلات الغنائية يجرون مسحات اختبار (PCR) لكشف فيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من بداية حفلاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. الليلة انطلاق أولى الحفلات الفنية وسط إجراءات صحية مشددة
سبق

تنطلق اليوم أولى الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه وفق إجراءات احترازية وصحية مشددة، وذلك بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير، وسيكون الحضور للمحصنين فقط في تطبيق توكلنا.

وبحسب مراسل قناة العربية:‬ فقد اعتمدت الهيئة إجراءات صحية مشددة لدخول الحفلات الفنية، بتقليص أعداد الحضور إلى نسبة 40٪ من الطاقة الاستيعابية لمساحة الفعاليات وتخصيص ممرات خاصة للدخول والخروج، ومسافة 3 أمتار بين كل طاولة وأخرى، وكل طاولة فيها أربعة كراسي أو أقل، مشيرًا إلى أن دخول الحفلات الغنائية مقتصر على من تجاوزوا 18 عامًا.

ولفت إلى أن الفنانين الذين سيحيون الحفلات الغنائية يجرون مسحات اختبار (PCR) لكشف فيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من بداية حفلاتهم.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:25 PM

بالفيديو.. الليلة انطلاق أولى الحفلات الفنية وسط إجراءات صحية مشددة

بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير والحضور للمحصنين فقط في "توكلنا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
28
12,340

تنطلق اليوم أولى الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه وفق إجراءات احترازية وصحية مشددة، وذلك بعد غيابها لأكثر من عام عن الجماهير، وسيكون الحضور للمحصنين فقط في تطبيق توكلنا.

وبحسب مراسل قناة العربية:‬ فقد اعتمدت الهيئة إجراءات صحية مشددة لدخول الحفلات الفنية، بتقليص أعداد الحضور إلى نسبة 40٪ من الطاقة الاستيعابية لمساحة الفعاليات وتخصيص ممرات خاصة للدخول والخروج، ومسافة 3 أمتار بين كل طاولة وأخرى، وكل طاولة فيها أربعة كراسي أو أقل، مشيرًا إلى أن دخول الحفلات الغنائية مقتصر على من تجاوزوا 18 عامًا.

ولفت إلى أن الفنانين الذين سيحيون الحفلات الغنائية يجرون مسحات اختبار (PCR) لكشف فيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من بداية حفلاتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة